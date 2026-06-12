立法院成立「國際投資台灣促進會」 盼以科技優勢和國際盟友「打團戰」

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民進黨立委張雅琳等立委今(12)日在立法院舉辦「立法院國際投資台灣促進會」成立大會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳治程／台北報導〕為促進台灣接軌國際投資、技術合作，立法院今成立「國際投資台灣促進會」，向與會外商、外國駐台代表傳達商業遠景。隨著全球供應鏈重組，促進會副會長葛如鈞強調科技投資不分黨派，台灣應務實檢討能源政策以迎接AI浪潮的新興商機；駐台韓國代表則稱，台韓從競爭轉向合作，未來仍具成長潛力，兩國已是彼此不可或缺的戰略夥伴。

立法院今(11)正式成立「國際投資台灣促進會」，由民進黨立委張雅琳擔任會長，立委葛如鈞、林楚茵等人擔任副會長，立委王定宇、蔡其昌則擔任促進會榮譽副會長；而在成立大會現場，更邀集美、歐商會、駐台韓國代表的產官界人士出席見證。

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副會長葛如鈞強調，科技產業與投資不分黨派、沒有政治色彩，我們有的「只有台灣的顏色、中華民國的韌性跟純粹的實力」。他點出，隨著AI產業崛起，未來的的用電需求、低碳供電壓力以及能源安全，是台灣需要務實面對的政策挑戰，並左右下一波國際投資深耕台灣的意願。

葛如鈞以台積電為例，草創初期也非單打獨鬥，而是台灣政府、荷商飛利浦等其他投資人共同出資，才將當年的「護國神山」打造為今日的「世界神山」。期許促進會能運用台灣的製造、人才和民主優勢，與世界共同發掘AI、半導體、能源科技及無人機等新興產業經濟。

駐台北韓國代表部代理代表高尚郁稱，台灣近年經濟表現亮眼，不僅股市市值全球第五高，今年第一季經濟成長率更創下39年新高的14.5%，面對全球供應鏈重組和AI時代來臨，韓國不僅是台灣第五大貿易夥伴、台灣更是韓國第三大貿易夥伴，凸顯兩國經濟往來已從競爭轉向合作，在半導體、電子零件和IT產業的供應鏈深度結合，彼此不可或缺。

高尚郁指出，目前有約300家韓企在台成功營運，他認為兩國基於地理相近、文化相似、產業互補下，未來仍有合作的成長潛力，未來會繼續促進韓企對台投資。

代表立法院長韓國瑜出席的立法院副秘書長張裕榮説，台灣近年在半導體、AI及資通訊產業，以及全球供應鏈重新佈局的過程中，站在關鍵戰略位置；當國際企業紛紛來台設點，更顯得國會需要成為溝通平台，讓法治貼近產業，並向國際市場接軌。他承諾，立法院一定會盡全力配合相關行政需求，讓更多瞭解台灣、信任台灣，進一步選擇台灣。

王定宇表示，今天不僅是一個協會(Association)的誕生，更強烈證明台灣有信心且有實力，持續保持作為全球最佳的投資夥伴，並向每位選擇相信台灣、並付諸行動投資的國際友人表達感謝，強調台灣以民主法治、科技製造和值得信賴的台灣人民三大優勢，呼籲國際夥伴與台灣攜手合作，共創財富並讓世界變得更好。

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