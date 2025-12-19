立法院成立「無人載具大聯盟」以國會高度促進國際交流

立法院今天(19日)成立跨黨派的「台灣與亞太國會無人載具大聯盟」，期盼運用國會的高度進行跨國的合作與交流，壯大無人載具產業鏈。與會的立法院副秘書長張裕榮也指出，台灣必須在科技發展中站穩腳步，透過科技與產業合作，深化與友好國家的夥伴關係。

為了以國會量能推動無人載具產業茁壯，打造下一世代的護國神山，立法院19日跨黨派成立「台灣與亞太國會無人載具大聯盟」，推舉民進黨立委鍾佳濱擔任會長，並聘任超過11位產、學界領袖作為顧問。

鍾佳濱表示，成立聯盟的目的就是希望與立院所有同仁共同攜手，推動無人載具法制的健全，同時藉由國會高度進行跨國的合作與交流，共享無人載具的推廣與應用經驗，壯大無人載具產業鏈。

與會的立法院副秘書長張裕榮則表示，近年來無人載具的科技與製造快速演進，已被各國廣泛運用在民生或國防等相關領域，因此台灣必須積極掌握自主研發與製造能力，才能在科技發展中站穩腳步。張裕榮說：『(原音)台灣作為亞太區高科技發展與製造業的重心，近年來持續與友邦及理念相近的國家，就資訊安全、無人機標準、軍民兩用科技與反無人機系統等議題上面進行非常多的交流。期盼透過科技與產業的合作，在相關領域發揮關鍵作用，深化與友好國家的夥伴關係。』

出席的華府智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)研究員張崑陽也指出，中國工信部近期成立「機器人委員會」，不僅集合許多無人載具公司，也找了許多軍事背景的研究機構參與，這是前所未有的「軍民融合」嘗試。因此，美國國會近期也提出報告，美國需要有一個能與中國對標的全球供應鏈，而其中，台灣絕對將扮演重要的角色。張崑陽說：『(原音)他們有提出「非紅供應鏈」，所以相信在台灣的努力、不同國家的努力之下，未來全球的供應鏈可以更加鞏固，可以讓美國或其他國家，有更好、更安全的未來。』

出席的越南、菲律賓駐台辦事處代表也表示很榮幸一同見證聯盟的成立，未來期盼能夠提供必要的協助，並在無人載具產業上能與台灣有具體的合作。(編輯：沈鎮江)