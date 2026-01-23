立法院成立「關鍵原物料與循環經濟促進聯盟成立大會」推動金屬資源回收獎勵政策

桃園藍委涂權吉，23日邀集20位以上的朝野立委、全台超過30間以上廢棄物回收、電池以及淨零產業之代表，號召成立的「立法院關鍵原物料與循環經濟促進聯盟」（涂權吉辦公室提供／陳薏云台北傳真）

桃園藍委涂權吉，23日邀集20位以上的朝野立委、全台超過30間以上廢棄物回收、電池以及淨零產業之代表，號召成立的「立法院關鍵原物料與循環經濟促進聯盟」。涂權吉指出，聯盟的三大具體目標如下，一、推動四大金屬資源（基礎金屬、能源金屬、貴稀金屬、稀土金屬）的回收利用與獎勵政策；二、促成四大金屬資源的動靜脈產業整合，串連內循環外循環回收系統，建構國際資源中心；三、推動廢棄物回收再利用的技術提升與政策獎勵。

鑑於稀貴金屬（貴金屬、稀有金屬、稀土等）涉及數位、航太及國防等戰略性產業發展所需，而國際地緣矛盾日益加劇，致使稀貴金屬斷供、短缺將使其從「經濟安全」上升轉為「國家安全」問題・「立法院關鍵原物料與循環經濟促進聯盟」今成立，並於同日辦理研討會，為稀貴金屬的動靜脈產業整合進行產官學對話，尋求關鍵原物料留存政策之共識。

涂權吉指出，過去視廢棄物為垃圾，採取「使用-丟棄-外流(掩埋、焚燒)」的線性模式處理，但面臨淨 零碳排的要求，已經環境負載力的客觀限制，「資源回 收」跟當前期待的「循環經濟」差距甚大。鋰電池產業、ICT 資通訊產業的製程中，有 大量貴稀金屬的使用需求，諸如「釔(Y)」「銦(In)」、「鎳(Ni)」在「LED 照明、光纖」、「液晶螢 幕、觸控面板」、「電池」上的應用需求。

涂權吉強調，含有以上貴稀金屬的廢棄物，因國內處理量能有限，多以廢料或半成品的形式外流處理，但含有這些貴稀金屬的關鍵材料，在國際地緣戰略緊張的當下，已不能再視為廢棄物，而是具備戰略 物資的屬性，如何「留存」、「確保產業的供應」，成為經濟安全甚至是國家安全議題。

涂權吉也提出幾個面向思考，一、環境部現在盤點靜脈產業的處理量能、項目與技術，經濟部（和產發署、能源署、技術司等）能否就現有靜脈產業之現況，盤點國內動脈產業對於稀貴金屬留存的優先順序？二、環境部當前盤點的四大金屬中的各項稀貴金屬，與其所公告的「屬產業用料需求之事業廢

棄物」有所落差，是否有更新的需要？經濟部能否能否協助找出潛在的「產業用料」需求？

涂權吉再說，三、面對當前稀貴金屬作為國家戰略物資的一環，針對某一些臺灣尚有回收、精鍊、純化競爭力的稀貴金屬，臺灣是否要重新調整戰略方向，從「內循環」處理向「外循環」處理的 「國際資源中心」邁進？針對特定稀貴金屬進行「國家儲備」，強佔關鍵物料的高地，為潛 在的風險預作準備？

