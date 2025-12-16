立法院提倒閣反制卓榮泰？ 趙少康喊話藍白：千萬別上當！

趙少康稱倒閣指有立委要付出成本，呼籲藍白「千萬別上當」。（鏡報林煒凱）

行政院長卓榮泰昨（15日）召開記者會，直指藍白強修《財劃法》違憲、侵害行政權，宣布依《憲法》規定不予副署，並強調立法院仍可對他提起不信任案來倒閣作為反制。「戰鬥藍」發起人趙少康今（16日）則批，倒閣、解散國會是一把單面刃，呼籲藍白不要意氣用事，千萬不要上當。

卓揆不副署 立法院怎麼辦？

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》再修正案，直言立法院如果有意見可以提出不信任案。根據目前的國會組成結構，國會最大黨的國民黨就可以單獨通過連署門檻，若再加上民眾黨8席助攻，可輕鬆達成1/2的倒閣門檻，要求卓揆下台，而卓揆若下台，也將請總統解散國會。

綠營喊：重選藍白拿2/3席次就能罷免總統

民進黨立委表態支持行政院決定，更揚言如果倒閣、解散國會他們也尊重並奉陪到底，對於藍白氣得砲轟總統、行政院獨裁，綠營也反嗆他們不敢倒閣。民進黨團還說，假如解散國會重選，藍白可以拿到2/3席次，就可以罷免總統。

批雙面刃變單面刃？ 趙少康稱藍白傻了、瘋了才起舞

趙少康今下午在臉書發文表示，民進黨輸不起發起大罷免後，現在又把《憲法》踩在腳下，不副署、不公布，還喊話藍白倒閣，以便解散國會、重新改選。

趙少康批民進黨「治國沒半步，想出的都是旁門左道」。他說，憲政精神的倒閣後全面改選，是互相制衡的雙面刃，「但現在完全沒有雙面刃的效果，反而只是單面刃」，如果重選就算藍白還是多數，行政院長的任命照樣不需要立法院同意，甚至賴清德仍可以再次任命卓榮泰當行政院長，「只有立委付出代價，賴卓根本不需付出成本，賴卓做的是無本生意，藍白除了傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？」呼籲藍白千萬不要意氣用事，「千萬不要上當！」

