立法院新春春聯亮相 韓國瑜揭「馬上幸福」寓意即刻行動

立法院新春馬年春聯亮相，立法院長韓國瑜今日同時曝「馬上幸福」寓意所在。 圖：翻攝自韓國瑜臉書

[Newtalk新聞] 農曆年節假期已近，立法院長韓國瑜今（8）日透過臉書公布立法院新年春聯，題辭為「馬上幸福」，象徵在時序更替之際，期盼國家與全民在變動的世局中穩健前行，迎向充滿活力與希望的新一年。

韓國瑜表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵奔馳與希望的馬年即將到來，立法院以「馬上幸福」作為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。他指出，「馬」自古為六畜之首，代表行遠負重、不畏艱難、任勞任怨，也衍生出「汗馬功勞」、「老馬識途」、「馬首是瞻」等成語，象徵經驗、承擔與以民意為依歸的精神。

廣告 廣告

他進一步說明，「馬上幸福」中的「馬上」二字，寓意即時、立刻，是行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，民眾對幸福的期待，並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的盼望。正因社會仍承受許多壓力，更需要溫暖與希望作為後盾。

韓國瑜指出，「馬上幸福」所寄寓的，是讓幸福不必遠求、讓大家不致久候的殷切期盼，也希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜同時預告，今年首批正副院長聯名款春聯，將於本週六上午在台中與民眾見面分享；過年前，也將在立法院台北院區與大家相約，親自拜早年並發送限量春聯，相關細節將另行公布。

韓國瑜最後祝福全民新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

錢付了卻一再跳票！ 國防部認了：Auto GCAS延宕成飛官最大風險

轟院版國安法導向「數位戒嚴」 藍委：心中滿是焦慮與沉重