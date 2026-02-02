立法院新會期報到 郭國文搶頭香盼有新氣象

（中央社記者劉冠廷、林敬殷台北2日電）今天是立法院新會期報到日，由民進黨立委郭國文搶得頭香，依序為國民黨立委陳永康、洪孟楷、張智倫、民進黨立委蘇巧慧等人。郭國文說，希望立法院有新的氣象，最重要的是要先審舊的預算案，以及期待能將新台幣1.25兆元的國防特別條例草案，排入議程。

立法院第11屆第5會期今天上午8時開始報到，郭國文一早6時45分左右便抵達立法院準備報到；隨後陳永康、洪孟楷、張智倫、蘇巧慧等人也依序抵達立法院。

郭國文受訪表示，立法院接下來會有新人來報到，也包括不同黨團總召的人選也會出現，期待未來立法院的運作會有新氣象；新氣象最重要的是要先審舊預算案，因為唯有舊的預算通過，才會有新興的計畫產生，讓國家能夠持續進步、經濟得以發展。

郭國文說，更重要的是期待1.25兆元的國防特別條例草案，能夠排入議程；唯有通過1.25兆元國防特別條例，才能確保國家的安全。期待未來的立法院能夠多點對話，少點對立。

洪孟楷表示，台灣詐騙問題相當嚴重，年關將近，政府有沒有更積極有效的方式對付詐騙集團；第5會期是法案會期，他一定會提出相關打詐修法版本，包括研擬使用鞭刑，以應對性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，期待各黨團、行政部門能提出相關版本，讓大家討論。

洪孟楷也提到，如果說立法院三讀通過的法案，是因為民進黨團不同意、行政院不同意，就要用不副署、不公告的方式，這是否已把不副署當法令自助餐，高興通過就通過，不高興通過就不通過，要徹底踐踏、矮化立法院嗎。（編輯：蔡素蓉、潘羿菁）1150202