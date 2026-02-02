立法院新會期報到！郭國文連莊搶頭香 盼有新氣象但要先審舊預算

立法院第5會期今辦理報到作業，連2會期都是由民進黨立委郭國文搶頭香。（圖／李智為攝）

立法院今早（2日）辦理新會期報到，與上會期同樣由民進黨立委郭國文搶頭香完成報到，隨後是國民黨立委陳永康、洪孟楷、張智倫等人。郭國文受訪時表示，接著要過農曆年，立法院接下來有新人要報到，不同黨團總召也可能會出現，期待未來立法院運作會有新氣象；但最重要的是先審舊預算，讓國家進步，經濟得以發展。

立法院第11屆第5會期今早報到，與上會期同樣由民進黨立委郭國文拔得頭籌，他早在上午6時45分就在門外等待。後報到立委依序為藍委陳永康、洪孟楷、張智倫，以及綠委蘇巧慧、王美惠等。

搶頭香的民進黨立委郭國文（右）與第2名的藍委陳永康（左）握手致意。（圖／李智為攝）

郭國文受訪時表示，立法院邁入第5會期，接著要過農曆年，立法院接下來有新人要報到，不同黨團總召也可能會出現，期待未來立法院運作會有新氣象，最重要的是先審舊預算，只有舊預算通過，才會有新興計畫產生，讓國家進步，經濟得以發展。

郭國文指出，更重要的是1.25兆國防特別條例的預算案排入議程，民進黨也充滿期待，唯有通過才能確保國家安全，期待未來立法院能多點對話，少點對立；至於藍白僅將718億新興計畫列為優先法案，郭強調，總預算是整套的，沒有偏重哪個部分，「700多億只是部分挑三揀四，照顧到特定的人而已」，全面審查預算才是負責任的行為。

對於新會期對立法院長韓國瑜有何期待，郭國文也喊話，韓可以發揮的功能很多，如何在不同黨團間調和鼎鼐，是過去以來大家對立法院長的期待，而不是只會叫披薩或漢堡而已。

第3名報到的則是藍委洪孟楷。（圖／李智為攝）



