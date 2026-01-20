立法院明召開彈劾賴清德審查會 藍白祭甲級動員令防止流會

立法院全院委員會21日、22日舉行總統賴清德彈劾案審查會，民眾黨團祭出甲級動員令。民眾黨團提供。



立法院全院委員會21日、22日舉行總統賴清德彈劾案審查會，國民黨團、民眾黨團今（1/20）天相繼祭出甲級動員令，要求所有立委出席。白營人士透露，全院委員會會議必須有3分之1委員出席才能開會，因有消息指出綠營可能會杯葛，讓審查會無法召開，因此祭出甲級動員令確保會議順利。

賴清德彈劾案上週先召開公聽會，這週再召開審查會，並邀請賴清德到立法院說明，不過總統府今天下午回函拒絕出席，並表示「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，為符憲政體制，爰不予列席。」

廣告 廣告

同一時間，國民黨團、民眾黨團今天相繼祭出甲級動員令，要求所有立委出席明天審查會，白營人士透露，根據規定，全院委員會會議必須有3分之1委員出席才能開會，因有消息指出綠營可能會杯葛，若藍白不動員，可能會有無法開會的風險，因此祭出甲級動員令，只要審查會順利啟動，就會解除動員令。

民眾黨團更在臉書發文，批評「憲法法庭都是總統的人了，連來立法院面對憲政程序都要閃，賴清德到底有多怕立法院？」

立法院全院委員會21日、22日舉行總統賴清德彈劾案審查會，民眾黨團祭出甲級動員令。民眾黨團提供。

更多太報報導

賴清德確定不會出席彈劾審查 回函「立院無直接向總統問責之權」

批賴昏庸無道、毀憲亂政 鄭麗文：彈劾案將至全國辦公聽會

總預算與特別條例「拖的有點久」影響國安 黃重諺：賴總統沒委屈但比較急切