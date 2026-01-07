立法院明審人工生殖法 陳昭姿喊話綠營：勿再阻擋代孕法制化

民眾黨立委陳昭姿。資料照。廖瑞祥攝



立法院明天將進行《人工生殖法》修正草案逐條審查，多年來積極推動代理孕母解禁的民眾黨立委陳昭姿今（1/7）晚在臉書發文，表示當在野黨試圖為子宮病變、無法自行生育、卻同樣渴望成家的女性推動代孕制度的法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，甚至讓法案無法進入實質審查，「這樣的選擇，真的公平嗎？真的合理嗎？」

陳昭姿首先說，《人工生殖法》將近20年大幅修正，早已嚴重落後時代，雖然將在明天進入逐條審查，但自己的心情一則以喜，一則以憂。

陳昭姿表示，值得高興的是，國民黨團提出的版本原本僅限於代理孕母制度，但在立委陳菁徽積極向國民黨其他衛環委員溝通後，加上民眾黨團與國民黨團多次協調，雙方已經取得重要共識——不再只為「少數人」立法，而是努力成全每一個真心想要擁有「家」的人，讓更多人能以自己選擇、也被尊重的方式成為父母。

陳昭姿認為，這並不容易，但藍白做到了，也願意為彼此讓步。

陳昭姿說，令人憂慮的是，仍有多位民進黨反對代孕的女性立委，不斷拋出早已在國內外實務與法制中有明確答案的假設性問題，散布錯誤資訊，甚至傳出將杯葛明天法案審查的消息。她認為，這樣的作法，等同於讓所有迫切需要人工生殖協助的族群，繼續被迫陷在沒有期限、沒有希望的等待之中。

陳昭姿表示，必須誠懇、嚴正地向民進黨呼籲，「你們積極推動的部分，我們盡力溝通、協調，也成功爭取支持」，然而當在野黨試圖為子宮病變、無法自行生育、卻同樣渴望成家的女性推動代孕制度的法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，甚至讓法案無法進入實質審查，「這樣的選擇，真的公平嗎？真的合理嗎？」

陳昭姿說，自己衷心期盼，這項攸關生育權、身體自主權，以及少子化所帶來國安危機的重大民生法案，不要因為執政黨的強硬與算計，被迫淪為政治對決的犧牲品；否則，若最終只能依照現行版本進行表決，民進黨口中所期待的改革，恐怕也將在他們自己的杯葛之下，親手被埋葬。

