即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

立法院今（30）日為本次最後會期，法案大清倉，一口氣通過了三項法案，而三讀通過的《黨產條例》修正案，外界質疑修法有「替救國團解套」之嫌。表決結束後，各黨立委輪番發言，場內氣氛一度失控。而國民黨立委王鴻薇與陳玉珍拿起手機側拍現場，也引爆衝突，當陳玉珍逼近綠委王義川時，王義川大喊「中國人滾開」，更用台語怒嗆「走」（tsáu）！





「救國團條款」全案表決，民眾黨8席立委投下贊成票，條文順利三讀通過。民進黨立委沈伯洋上台發言時怒嗆：「難道現在只要任何社團在立法院辦活動，就可以取得立法院的土地嗎？這就是不當黨產，是侵占國家財產！」

廣告 廣告

國民黨立委游顥登台發言時表示，「不信真理喚不回」，強調救國團終於獲得公道，並批評民進黨團「手伸得更進去」，引發綠營立委不滿，當場鼓譟抗議。當他表示，「剛剛有人說做公益做到佔人家土地，讓我想到太陽花學運」，綠營立委集體鼓譟，議場氣氛緊張。

而此時國民黨立委王鴻薇與陳玉珍拿起手機側拍現場。其後陳玉珍刻意走近民進黨立委王義川拍攝，王義川當場大喊：「中國人走開！走！（tsáu）」隨後王鴻薇上前，民進黨立委吳思瑤趕緊上前阻擋，雙方發生推擠，多名立委清空座位區，王鴻薇與陳培瑜隔著賴惠員持續爭吵，場面一度混亂，院長韓國瑜宣布會議暫停。

快新聞／立法院最後會期！《黨產條例》藍綠委爆衝突 王義川怒嗆陳玉珍「中國人滾開」

藍綠委口頭爭執。（圖／民視新聞）

快新聞／立法院最後會期！《黨產條例》藍綠委爆衝突 王義川怒嗆陳玉珍「中國人滾開」

綠委舉牌抗議。（圖／民視新聞）

快新聞／立法院最後會期！《黨產條例》藍綠委爆衝突 王義川怒嗆陳玉珍「中國人滾開」

立院會期最後一日。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／立法院最後會期！《黨產條例》藍綠委爆衝突 王義川怒嗆陳玉珍「中國人滾開」

更多民視新聞報導

藍白推助理費案修法！林志潔曝張啓楷「這1護航說法」笑死人！

黃國昌告別立院「新工作曝光了」！他鬆口認了5身分：卸任後蠻忙的

立法院衝突！游顥黨產條例修法通過喊1句 綠委氣炸火爆畫面曝

