立法院會僅開11分鐘就閃電散會！公督盟轟藍白：到底是擺爛還是作秀？

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記者詹宜庭／台北報導

公督盟痛批，立法院會竟然短短11分鐘就宣布閃電散會。（圖／公督盟提供）

立法院日前在國民黨與民眾黨的人數優勢下，通過延會至8月底，不過，公督盟表示，今（9日）由副院長江啟臣主持的院會，竟然在開會短短11分鐘後就宣布閃電散會，僅三讀《文化資產保存法》與《市區道路條例》兩項文字修正。此外，更令人氣憤的是，當江啟臣宣布散會時，議場台下空蕩蕩，僅剩零星立委出席。公督盟嚴正質疑「既然都決定延會到8月底了，現在這到底是擺爛，還是作秀？」

公督盟表示，回顧去年，立法院同樣延會到8月底，結果卻造成質詢率低落、立委瘋狂出國考察、預算大塞車等「國會亂象」。如今，面對年底地方選舉，恐更加劇立法院「假開會、真怠惰」的惡夢，讓歷史再度重演。公督盟痛批，部分立委與召委常態會期不認真做事，放任民生法案、預算審查，卻動輒用「延會」當藉口，惡意拖延，甚至企圖撐起司法保護傘，此舉不僅浪費社會資源，更讓國會運作完全失序。因此，公督盟呼籲人民共同張大眼睛，在接下來的延會期間與年底大選中，一起監督並汰換這些「開會快閃、假公濟私」的怠惰立委。

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公督盟指出，中央政府總預算攸關全民福祉與國家重大建設，然而，今年度的總預算至今一毛都尚未通過，部分召委消極排審預算、刻意拖延，甚至將寶貴的開會時間，帶隊出國考察，導致攸關民生的重大預算案至今審查進度仍嚴重落後，遲遲無法交付協商。回顧本屆立法院，正是因為惡意壓縮預算審查時間，才衍生出後續粗濫提案與大規模釋憲的「總預算之亂」。

公督盟說，他們要嚴正警告藍白兩黨，坐領公帑就該認真履行職責，切莫「假開會，真怠惰」，應加快預算審查節奏，並嚴審，讓國家民主政策回歸正軌。公督盟說，延會本應加速處理民生議案，現實卻恰恰相反。根據最新統計顯示，截至今（9日），仍有高達 2,525件一讀法律案在院內待審。立法院放著大批民生法案不顧，卻在延會期間積極強推高度爭議法案。

公督盟也提到，近期先是傳出國民黨主席鄭麗文擬推《黨產條例》修正，趕在黨產訴訟確定前企圖「討回黨產」;上週更傳出國民黨企圖將《總統副總統選罷法》中的「周典論條款」從內政委員會抽出並逕付二讀，涉嫌為屏東縣議長賄選案量身解套。更荒謬的是，本週司法法制委員會甚至企圖修正《刑事訴訟法》，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，遭法界強烈質疑根本是縱容詐騙與重大犯罪肆無忌憚地串證。

公督盟重申，國家神聖的法律絕不該為特定政治人物「量身打造」且即刻適用。這種因私忘公、為特定派系與犯罪開脫的修法大戲，完全是把公民權益與司法正義視若無睹，應遭到人民共同唾棄。

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