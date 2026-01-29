立法院會期倒數3天大清倉？政院籲審總預算而非爭議法案

即時中心／徐子為報導



這次立法院會期到本月31日，因此明（30）日（下周五）為這會期最後一次院會，《民視新聞網》日前獨家報導，藍營已對綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，徹夜表決。據了解，《不當黨產條例》、《衛廣法》裡的「中天條款」、《離島建設條例》、助理費除罪化等爭議法案恐怕都會闖關。行政院再次呼籲，立法院應把握剩餘的會期時間審議中央政府總預算案，而非爭議法案。





行政院發言人李慧芝今天強調，《黨產條例》是經大法官釋字第793號解釋，認定為合憲，而救國團屬性也由憲法法庭2023年的「憲判字第3號判決」確認為國民黨附屬組織，盼立院能尊重大法官與憲法法庭判決。



李慧芝坦言，行政院去（2025）年8月19日就將今年度中央政府總預算案送到立院，截至今天，立院已整整5個月、154天沒審總預算，這會期僅剩最後2天，向立院藍白黨團喊話，應把握最後時間來審總預算，而不是審爭議法案。



另外，針對日前立院藍白黨團提出將部分今年總預算新興計畫抽出動支，朝野協商仍未有共識一事。李慧芝表示，38項新興計劃、規模約718億元僅占總預算3兆350億元的2%，且「無論占多少，立法院都是100%沒有審議總預算」。



李也解釋，若立院同意機關先動支，而非審議整體總預算，公務員執行起來「會很為難」，因未來還是有可能被刪除、凍結，仍希望立院能夠一體審議總預算。





