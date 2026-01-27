立法院會期將結束但總預算仍未付委 行政院籲藍白停止政治操作

行政院發言人李慧芝。廖瑞祥攝



立法院會期將於1月30日結束，立法院程序委員會今（1/27）日再次阻擋今（2026）年度中央政府總預算、院版《財劃法》草案，更是第10次封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，行政院發言人李慧芝重申，不論是照顧國人或提升國防都不能等，立院在野黨團應停止政治操作，停止虛耗國家及國民的時間。

李慧芝強調，政院所提的中央政府總預算，涵蓋了全體國民的福利以及地方建設的發展；院版財劃法能解決目前城鄉差距擴大、分配極度不公平的問題；另外院版國防特別條例，更是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能。

李慧芝進一步表示，行政院長卓榮泰願意為總預算到立法院報告備詢，國防部也已經舉行過秘密會議，說明特別條例相關事宜，然而立法院已阻擋今年度總預算152天、杯葛院版財劃法69天、封鎖院版國防特別條例62天，呼籲立法院在野黨團以國家利益重，把握本會期最後的3個工作天，依法儘速理性審查今年度中央政府總預算、院版財劃法以及院版國防特別條例。

