立法院會26日將排彈劾案 預定2度邀賴清德說明、明年520前後投票

賴清德總統力挺行政院長卓榮泰不副署、不公布、不執行立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，在野黨宣布將對賴清德啟動彈劾案，今（23日）在立法院程序委員會正式提出並通過排案，提案將２度邀請賴清德到院會說明與詢答，並於全國各縣市舉辦公聽會，預計在明年5月20日前後進行投票；另外，也擋下1.25兆國防特別預算案的條例。

立法院23日程序委員會。

立法院今天中午舉行程序委員會，針對26日院會議程安排進行討論與處理，民進黨團立委反對在野黨提案彈劾賴清德總統，桌上擺滿抗議標語。

國民黨團書記長羅智強。

國民黨團書記長羅智強表示，本週五預定的程序，會把有關彈劾的日程規劃送進院會，彈劾的日程規劃草案已經出來了，細部的規劃會再與民眾黨協調；日程規劃草案，本週五的黨團大會通過後就會定案。

羅智強指出，草案大致方向，第一是會召開一次、甚至不只一次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統到立院說明；第二是目前傾向在立法院召開彈劾案的公聽會；第三是在全國凝聚憲政、守護力量，也會在全國展開一系列的活動；第四是投票前，會再召開一次全院委員會，邀被彈劾人來說明；預計表定大約在明年520前後投票。

立法院23日程序委員會。

羅智強強調，因為這是第一次遇到賴清德總統宣布不副署、不公布、不執行立法院通過的法律，造成民主憲政的破壞，也是第一次立法院為捍衛民主，所以決定開始進行彈劾的程序，所以相關作業型式，須再與在野黨及本黨同志討論想法、凝聚共識，再對彈劾日程細節規劃定案。

民進黨立委王義川指控，召委翁曉玲去了一趟中國大陸後，決定要擋下1.25兆的國防特別預算案的條例，也擋下包括立委赴中要報備的國安法案，提出根本達不到的賴清德總統彈劾案；國民黨的立委真敢；他相信在沒得到放綠燈之前，國民黨會一直擋下去。

民進黨立委王義川。

依《中華民國憲法增修條文》，彈劾總統由立法院發動，並由司法院憲法法庭審理。

一是立法院提案：須經全體立法委員（目前共 113 席）1/2 以上（57 席）提議；須經全體立法委員 2/3 以上（76 席）決議通過。

二是憲法法庭審理：決議通過後，聲請司法院大法官組成「憲法法庭」進行審理。若經憲法法庭大法官 2/3 以上同意彈劾成立，被彈劾人（總統）應即解職。

