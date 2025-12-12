立法院朝野協商結論出爐 年金停砍修法下午闖關

立法院議場。（本報資料照片）

立法院國民黨團推動停砍年金修法，擬今日院會闖關三讀。立法院長韓國瑜上午召集黨團幹部協商，最終達成黨團共識，院會上午處理國情報告案，下午則處理「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，意即年金停砍將於今日表決三讀，據了解藍白各有修正動議，將會各投各的，因此藍營若有人缺席，恐在投票時失利。

韓國瑜上午10點宣布，各黨團幹部至議場後方開會。經過約30分鐘的協商，韓國瑜步入議場並宣布6點黨團共識。

廣告 廣告

第一，議程草案確認循例依提案先後進行處理。第二、院會抽出動議之處理，循例依提案先後進行。第三、復議案不發言，進行處理。四、國情報告案進行提案說明，大體討論各黨團各推派人發言，每人發言時間為3分鐘，並不表決，逕付二讀，交付協商。

第五，公務人員退休資遣撫卹法修正案及公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正案二案，院會進行處理時，廣泛討論，由台灣民眾黨黨團推派1人、民進黨團推派3人、國民黨黨團推派3人，輪流交叉發言，每人發言時間為3分鐘。發言完畢。逐條討論時，各黨團均不發言，並依各黨團版本提出先後進行處理。

六、本日上午院會處理至一般提案國情報告案，即休息，下午繼續處理年改二案，處理完畢後，本日院會休息。下星期二院會繼續處理後續議案，處理完畢後，即行散會。當次會議不處理臨時提案。

【看原文連結】