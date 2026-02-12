立法院朝野大亂鬥！當眾互踹甩耳光 柯建銘、謝龍介10大咖立委全起訴

記者林盈君／台北報導

2024到2025年間，立法院因審議《立法院職權行使法》、《選罷法》等修正草案，藍綠立委爆發多起肢體衝突，今（12日）北檢偵結，起訴包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介共10人，藍綠大咖通通成被告。另外，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲及徐巧芯4人，檢方認定無明確事證，予以不起訴處分。

立法院衝突！國民黨、民進黨立委為了爭奪布條標語張貼地點，爆發衝突。（圖／記者楊澍攝影）

據了解，立法院朝野大亂鬥，立委們爆發多次言語及肢體衝突，雙方演變成激烈拉扯，甚至甩巴掌及互踹等。台北地檢署12日偵結，分別依傷害、過失傷害等罪嫌，起訴國民黨立委謝龍介、王鴻薇、陳玉珍、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁；民進黨立委柯建銘、林楚茵、林淑芬等10人，創下檢方偵辦國會衝突案，起訴最多立委的紀錄。

其中，國民黨立委邱鎮軍因涉2案被起訴，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲及徐巧芯4人，檢方認為，無明確事證或有傷害嫌疑，認定罪嫌不足、予不起訴處分。

