立法院本會期最後院會登場 民眾黨團國防特別條例付委 政院版第九度遭封殺｜國會直播看這篇
立法院第11屆第4會期延長至1月31日，今（30日）召開最後一次院會。包括國會助理費修法、黨產條例、衛星廣播電視法，以及民眾黨團提出的不在籍投票法草案，是否會闖關三讀，成為各界焦點。立法院會上午開會時，藍白挾人數優勢通過提議，將民眾黨團所提保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案付委審查，另第九度封殺行政院所提的8年新台幣1.25兆元的國防特別條例草案。
立法院現場畫面
為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，藍白去年12月2日程序委員會首度封殺該草案，無法排入院會報告事項議程，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案付委審查。
立法院程序委員會27日開會，在藍白立委人數優勢下，再度封殺行政院所提國防特別條例草案，無法排入30日立法院會報告事項議程。
立法院會今天開會時，會議主席、立法院長韓國瑜先宣讀黨團共識，包括本次院會上午處理至報告事項完畢後，隨即進行一般提案115年度中央政府總預算案先行動支案後即休息。115年度中央政府總預算案先行動支案，協商後再行處理。
黨團共識也指出，本次院會下午2時30分進行住宅法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案，完成立法程序後，院會即休息，針對後續議程所列討論事項進行溝通。
院會處理報告事項議程時，民進黨立法院黨團提議增列報告事項1案，即行政院函請審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。表決時，民進黨立委手舉「強化民主防禦能力，充足實力爭取和平」等標語牌，但人數不敵藍白，表決未通過。
院會隨後處理民眾黨團、國民黨立法院黨團提議，經表決後通過，當中包含民眾黨團所提國防特別條例草案，將其付委審查，也再度封殺行政院版國防特別條例草案付委審查，第九度封殺該案。
民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為4000億元，採一年一期方式編列。
目前中央政府總預算仍未順利付委、逐條審查；行政院長卓榮泰昨日也對立法院下一會期（立法院第11屆第5會期）提出書面施政報告，並函送至立法院。卓榮泰喊話，這項施政報告是否能夠順利完整執行，必須再次請立法院能夠盡速審議中央政府總預算。
民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。除陳昭姿、劉書彬2立委繼續留任。
後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸籍配偶李貞秀。
