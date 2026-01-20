立法院杯葛總預算今達114天 國防特別預算條例第8度遭到封殺

本日立法院程序委員會中，藍白在野黨再度封殺總預算及國防特別預算條例。（圖片來源／民進黨團提供）

中央政府總預算及國防特別預算條例持續遭藍白在野黨杯葛，立法院程序委員會本（20）日召開會議，會中藍白在野黨再次挾人數優勢進行封殺。民進黨立委郭昱晴及行政院發言人李慧芝抨擊，這已是中央政府總預算於去年8月送交立法院審議後的第144天遭到封殺，而國防特別預算條例也是第8度遭封殺。

行政院砲轟：立法院不審總預算144天

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝無奈表示：「今天是立院不審總預算的第144天」。她指出，總預算包括新興計畫在內，立法院在野黨團拖了快5個月不審，現在挑挑揀揀、挑出只佔總預算2.4%的少部分新興計畫，卻忽視絕大多數國人福利及建設，「請問被丟包的新興計畫，哪一筆不重要？」

李慧芝指出，桃機第三航廈移民署配備建置計畫，有航廈卻沒有移民署配備，入出境沒有快速通關e-Gate證照查驗，非法入境查緝也將延宕，難道國家門面、加速國人出入境通關不重要嗎？無人載具產業發展統籌型計畫，不只要協助產業發展，現在正是校園培育人才的最佳時機，難道在野黨不願意讓高中生、大學生學習無人載具應用嗎？

李慧芝續指，北迴之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫，是交通部觀光署推出的大型觀光旗艦計畫，阿里山、澎湖、日月潭及花東都有規劃重要亮點建設，難道創造國旅競爭力，協助地方提升整體觀光發展效益不重要？

李慧芝進一步指出，海巡署暨所屬基層廳舍整建工程計畫，海巡人員任務繁重、與大海搏鬥，加上中共近年加劇灰色地帶襲擾，須保持24小時高度警戒，難道幫海巡同仁更新老舊廳舍，提升備勤及辦公環境不重要？她喊話道：「請問在野黨，這些計劃不重要嗎？」

郭昱晴：藍白惹毛通勤族才挑出新興計畫審議

民進黨立委郭昱晴本日在程序委員會發言指出，藍白不斷造謠民進黨擋預算，但事實是總預算去年8月就已經送到立法院審議，到今天已經被擋了144天，藍白如今卻因為惹毛了通勤族、惹毛了生育補助族群，才挑出38項新興計畫，占總預算只有2.4%，這就是他們一再玩的把戲。

郭昱晴剴切疾呼，藍白吃台灣米、喝台灣水、領台灣人民的納稅錢，卻見不得台灣好、一直唱衰台灣，原本大家應該在同一條船上，結果藍白不幫忙划船就算了，如今藍白還棄槳不划，甚至拿著槳要打台灣，「這麼見不得台灣好嗎？」

沈伯洋：藍白已知軍購內容卻還繼續杯葛

另針對國防特別預算條例，民進黨立委沈伯洋本日在程序委員會發言指出，藍白在野黨本來以不知軍購內容為由來杯葛，但昨天立法院國防外交委員會已召開機密會議，在野黨立委在裡頭已經知道軍購的項目跟內容了，但今天卻還繼續拒審國防特別預算條例。

對於藍白持續的杯葛，沈伯洋表示：「藍白就是要顯得立法院最大！」他並分析，藍白不審國防特別條例，就是擔心如果要刪除防空系統、AI整合，民眾就會反彈，所以他們乾脆就是自己要跟美國軍購、提出自己的國防特別條例，但他質疑立委能夠自己提預算嗎？有辦法了解陸海空軍的需求嗎？他呼籲藍白別再混淆視聽。

(原始連結)





更多信傳媒報導

陳佩琪再點名賴清德 第n次喊京華城21世紀冤案

寒假旅遊小心國內外疫情 腸病毒未歇、出國「這些疫情」不可鬆懈

西班牙高鐵對撞 至少40死 10多年來最慘重傷亡

