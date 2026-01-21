即時中心／高睿鴻報導

近日國民黨、民眾黨持續在國會聯手，頻推高爭議法案，如財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野對立態勢推升至最高點。為此，總統賴清德日前怒批「藍白沒學到（立法遭判違憲）教訓」及「立法濫權、在野獨裁」等論點，並公開支持閣揆卓榮泰不副署。此舉卻讓藍白兩黨氣跳腳，揚言彈劾賴，國會今（21）日更召開全委員會審查；對此，民進黨立委沈伯洋痛批，藍白只是想讓賴清德「受審」，態度根本有如太上皇。

「今天站在這裡，其實是非常沉痛的心情，因為，我們今天討論的並不是一個普通彈劾案；而是立法院現在正試圖，用這種彈劾總統的程序撕毀憲法、徹底打破權力分立的分界」，沈伯洋發言時說。他續指，大家必須看清楚現實，國會現在到底發生什麼事？沈伯洋直言，立法院現在想變成一個「超級機關」、超級立法院，「什麼事情都是立法院說了算」。

他舉例道，之前藍白在2024年強推國會擴權法，竟然還想擴權到「能叫私人企業來立法院問話」，也就是說，「立委想要自己當檢察官」；後來2025年，情況更誇張，沈伯洋指出，藍白完全廢掉憲法法庭運作、讓國會凌駕憲法法庭。「也就是說，什麼事情都由國會說了算」，沈伯洋說，最近還更誇張，本來軍購案應交由國防部操刀，現在竟變成立委自己飛去美國、宣稱由他們來辦理軍購，「那這樣，請問我們留著行政院到底要做什麼？」。

他語重心長地表示，許多人或許都忽略了一項重要事實、也是藍白一直不肯面對的，就是總統、立法院都有同樣的民意基礎，均為人民一票、一票選出來；「憲法法庭的判決講得非常清楚，總統跟國會沒有從屬關係，兩邊都是民意的代表，沒有什麼誰大、誰小的問題」，沈伯洋說。

快新聞／立法院比總統大？沈伯洋驚曝「藍白想讓賴清德受審」：根本太上皇

民進黨立委沈伯洋。（圖／翻攝自YouTube國會直播頻道）

他繼續說明，國會今天要做的事情，就是想毀壞這個默契。沈伯洋憤怒地說：「要將行政院壓在地上磨擦、幹掉監察院、讓自己當檢察官和大法官、甚至是扮演國防部，一切都變成立法院說了算」。他接著表示，所以藍白現在才會提出如此荒謬的彈劾制度；沈伯洋解釋，與其說是彈劾，在野黨的真正意思，是將立法院變成一個法庭、然後想命令總統來受審。

對此，他痛批說：「這聽起來好像不太對啊！彈劾怎會變成受審？」，並接著表示，根據我國憲政體制設計，彈劾屬於法律責任、罷免是政治責任；前年開始，很多民眾看不慣藍白立委執意擴權、將立法院變成太上皇，所以才發動罷免。但彈劾則應該在當事人觸及法律責任的時候，才需要用的制度。

因此沈伯洋怒問，「那藍白現在提出彈劾案，請問使用的是什麼樣的法律見解，甚至能將總統帶來這裡受審？並繼續痛批，在野黨甚至還用國情報告當理由，但國情報告、與命令總統來國會，直接接受藍白立法委員審判，「這完全是兩件事情！怎麼會是國情報告？」。

沈伯洋續指，藍白提出的彈劾理由也相當荒謬，例如，第一個探討事項竟是「台積電最近為何表現那麼好？」；他不可置信地說：「台積電表現好，所以叫總統來這邊受審？因為台積電現在全世界布局、投資，股票一直往上漲，藍白看不下去、藍白不要台灣好！」。沈伯洋強調，現在對藍白而言，任何對台灣好的事情，就是對他們不利；所以台積電表現太好，就要趕快叫總統來問話，不能表現太好！

除了擴權之外，沈伯洋也說，最重要的是「藍白立委正在癱瘓我們的財政」、直接挖走中央3000億，再將這筆錢，直接拿去送給特定族群；不僅如此，中央政府總預算，竟有高達98%慘遭刪除。沈伯洋痛批，藍白顯然想癱瘓國家財政，因此行政院被迫反抗、質疑「不給錢要怎麼執政」，也只能選擇以不副署的方式抵抗；結果，國會生氣了，竟反指行政院獨裁、沒有乖乖站著接受霸凌。

沈伯洋無奈地說，立法院的邏輯就是「我就是要霸凌行政院，你竟然敢反抗？這是獨裁！所以我要叫總統來這邊受審」。

原文出處：快新聞／立法院比總統大？沈伯洋驚曝「藍白想讓賴清德受審」：根本太上皇

