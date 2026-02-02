立法院民主議政園區 2/7「迎春囍市」熱鬧登場

園區議事廳前圓環「猴交心」大型公共藝術作品，民眾拍照打卡，結合集章互動與消費回饋，即可免費獲贈園遊券。（圖：立法院中南部服務中心提供）

迎接 2026 馬年新春，立法院中南部服務中心2月7日（星期六）上午9點到下午2點，在民主議政園區、原省議會議事廳前舉辦馬年新春活動「迎春囍市－Horse 發生（好事發生）」。活動結合10名書法家揮毫、茶藝體驗與迎春市集，並限量發放立法院院長韓國瑜及副院長江啟臣聯名春聯，邀請民眾走春納福，在獨特的茶香墨韻中感受濃厚年節氛圍。

立法院中南部服務中心首次以「一茶一墨」為策劃主軸，邀請林榮森等10名書法家現場揮毫，贈送限量春聯，並由南投縣鹿谷生活茶會精心佈置10席特色茶席，讓民眾體驗茶香與墨韻交織的年節雅趣。現場規劃「迎春囍市」市集，特邀「市集角落」、霧峰區農會及農創餐旅公司，精選20席年節主題攤位，內容涵蓋特色美食、年節好禮、質感選物及香氛植栽。

園區議事廳前圓環去年9月邀請藝術家洪易老師設置「猴交心」大型公共藝術作品，民眾拍照打卡，結合集章互動與消費回饋，即可免費獲贈園遊券，還能免費品酒、體驗絹印、馬吉紅包袋及走讀導覽原省議會議事廳，讓民眾有玩、有逛、有拿，輕鬆選購年節好物。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，揮毫活動歷年深獲民眾好評，今年邁入第十年，首度以「迎春囍市」定調園區迎春活動主題，結合書法、茶藝與市集文化，打造親民、開放的公共參與平台，讓民眾在走春互動中認識民主空間、體驗傳統文化。

活動當天推出多項限定體驗，內容包括：

一、打卡集章兌換園遊券與絹印體驗

完成「猴交心」指定拍照打卡（不限平台，Line 群組、Facebook、Instagram 皆可），即可至服務台兌換集章券，憑券可兌換市集園遊券（面額 50 元）1 張；於市集一次消費滿150元，加碼贈送50元園遊券 1 張。持已蓋章集章券者，還能免費參加絹印體驗，數量有限，換完為止。

二、限量墨香茶席體驗

民眾可於服務台排隊領取墨香茶席體驗券，憑券至茶席區兌換專屬茶杯一只，自由入席品茗，並可兌換名家春聯一幅，限量200名。

三、馬吉紅包袋體驗與原省議會議事廳走讀導覽

當日於「議蘆會館」攤位，限量提供「馬吉紅包袋體驗」與「原省議會議事廳走讀導覽」（導覽場次為10：30及11：30兩場，活動需事先至議蘆會館攤位登記）。完成紅包袋體驗可獲「議蘆會館優惠券」 1 張；參加走讀導覽則可獲得「福氣米袋」 1 只，讓民眾把滿滿祝福帶回家。

立法院中南部服務中心提醒，茶席揮毫、園遊券及各項體驗名額均為限量，歡迎民眾把握時間，踴躍到園區走春同樂，歡喜迎接馬年新春。（張文祿報導）