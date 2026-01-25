立法院法案30日大清倉 黨產、衛廣法、住宅法可望闖三讀

立法院本會期最後一次院會為1月30日，預期在野黨團將發動「法案大清倉」，其中「不當黨產條例」、「衛星廣播電視法」等朝野高度對抗的法案都有可能闖關三讀；另外，攸關居住正義的「住宅法」，也有可能在年底縣市長選舉壓力下，朝野協商下通過三讀。

立法院1月30日（週五）將針對重量級法案進行清倉。（資料照／中天新聞）

本月30日（週五）前已經超過朝野協商冷凍期的法案，都有可能闖關三讀。有藍委認為，今年是地方大選年，尤其下個會期更是開始進入選舉攻防期，屆時再處理這些法案恐怕影響甚大，雖然民進黨有可能仍採不副署、聲請釋憲等手段，但藍營也有向支持者交代的壓力；因此，會引起爭議的法案愈早處理完畢愈好，以免引發選舉負面影響。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜認為，中天條款、住宅法、黨產條例都已經過黨團協商但沒共識，還需立法院長韓國瑜協商的，如果國民黨真的要清倉，可以預見的是下周會收到非常多快速發函、快速過水的院長協商。她質疑，國民黨至今還沒有把人民的疑惑解答清楚，所以民進黨團一定會出席表達立場。民進黨團幹事長鍾佳濱則認為，若在野黨硬衝，就要面對未來社會的追究，「我們要讓社會大眾知道真相。」

據指出，週五可交付院會闖關三讀的法案中，首推國民黨立委游顥提出「不當黨產條例」修正草案。該草案將排除救國團，明定政黨附隨組織的定義不包含「曾隸屬於國家者」；但民進黨質疑，此修法也將幫婦聯會解套。

國民黨立委游顥。（中天新聞）

民眾黨則擔憂，草案規定「曾由政黨實質控制其人事、財務『或 』業務經營」，將「或」字改為「及」，是否涉及過廣？藍營研判，若最後無法達成協商共識，恐須透過表決完成三讀。

其次攸關中天復台的「衛星廣播電視法」修正草案，草案明定NCC對執照廢止業者提起行政救濟、訴願或行政訴訟確定前，執照繼續有效，但民進黨團對此未置可否，因此，最後也有可能闖關三讀。

對於攸關居住正義的「住宅法」部分，目前最大的爭點在於提高社宅分配給弱勢戶的比例，以及一定比例保留給婚育家庭。各方研判，年底就是縣市九合一選舉，朝野各黨都有交出成績的壓力，因此也極可能各自退讓，讓草案闖關三讀。

