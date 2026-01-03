立法院的「雙柯破冰會面」引發高度關注



2026 年初，柯文哲與柯建銘於 1 月 2 日在立法院的「雙柯破冰會面」引發高度關注。這次會面外界解讀為台灣政治走向的重要轉折點，尤其在 2026 年地方選舉前夕，朝野關係可能由「全面對抗」轉向「戰術性合作」。

以下為對台灣政治走向的幾點預測：

僵局緩解：總預算與法案的利益交換

總預算案解套： 柯建銘在會面中親自請託柯文哲協助卡關已久的總預算案，柯文哲隨後表態「該處理就要處理」，顯示民眾黨可能在關鍵預算表決中鬆動，以換取執政黨對特定法案（如《人工生殖法》）的支持。

議事重心轉移： 此次會面暗示民眾黨在國會的運作可能進入「後黃國昌時代」，回歸更務實的政黨協商模式，減少純粹的意識形態衝突。

2026 地方選舉的佈局與變數

「綠白合」的想像空間： 隨着柯文哲涉入的政治獻金案等官司進入 2026 宣判關鍵年，若民眾黨感受到國民黨在地方選舉中構成威脅，不排除在特定縣市（如新竹市或南部）與綠營達成某種程度的默契或「不互毀」協議。

第三勢力重整： 由於民眾黨面臨內憂外患（如黨內人士退黨、黨魁官司），柯文哲主動拜會老對手柯建銘，被視為一種「求生存」的防禦性舉措，旨在防止民進黨在司法或政治層面全面清算，確保民眾黨在 2026 選舉中仍保有討價還價的空間。

朝野關係：從「反賴」到「制衡與共存」

黨內派系平衡： 有觀察家分析，柯建銘與柯文哲的互動可能隱含對賴清德總統強勢風格的集體反制。透過「雙柯會」，立法院長久以來的協商文化可能局部復甦，用以對抗行政院的強勢主導。

總結： 這次會面雖然不代表綠白兩黨會立即「大和解」，但標誌着「衝突中求對話」的新階段。未來半年的觀察重點將在於民眾黨是否在國會關鍵表決中倒戈，以及這是否會成為柯文哲在司法官司泥沼中換取政治活路的籌碼。