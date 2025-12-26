即時中心／潘柏廷報導

藍白立委因不滿憲法法庭5名大法官上週五（19日）宣判《憲訴法》修法無效，不僅前往台北地檢署告發大法官瀆職外，更在立法院提出「114年憲判字第1號判決無效」請公決案；立法院今（26）日在表決前，由各黨團推派代表發言，但最終在藍白以贊成60票，對上民進黨反對51票後，該公決案仍通過逕付二讀，並將由國民黨立院黨團召集黨團協商。

藍白立委挾帶優勢人數，去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，由於新法規定大法官15人名額，更規定同意違憲宣告人數不得低於9位，但目前大法官僅剩8人，且總統府提出2次的司法院人選又被藍白封殺，使得憲法法庭被癱瘓一年。

直到憲法法庭上週五下午提出「114年憲判字第1號判決」宣判，《憲訴法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力；藍白立委對此相當不滿，不僅前往北檢告發5名大法官外，更在立法院提出「114年憲判字第1號判決無效」請公決案。

立法院今日上午在藍白挾優勢人數，先通過彈劾賴清德提案後，緊接著就對「114年憲判字第1號判決無效」請公決案進行討論；儘管民進黨團代表的黨團幹事長鍾佳濱、不分區綠委莊瑞雄、不分區綠委沈伯洋皆在發言期間痛批藍白立委，但經表決後藍白以贊成60票，對上民進黨反對51票後，該公決案仍通過逕付二讀，並將由國民黨立院黨團召集黨團協商。





原文出處：快新聞／立法院真的大於憲法法庭？藍白蠻橫通過「憲判無效」提案逕付二讀

