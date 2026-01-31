立法院紛擾暫歇 韓國瑜今粉絲見面會發春聯

立法院30日結束劍拔弩張的表決大賽，31日回歸平靜，立法院長韓國瑜更舉行見面會發春聯給民眾。（陳薏云攝）

立法院30日結束劍拔弩張的表決大賽，31日回歸平靜，立法院長韓國瑜更舉行見面會發春聯給民眾。韓國瑜指出，馬年即將到來，告別了紛紛擾擾的金蛇年。馬年象徵著行動力。萬馬奔騰、一馬當先，馬到成功，也代表了熱情，也代表了希望，期盼大家能「馬上幸福」。

韓國瑜日前在臉書上表示，特別製作2000份限量版春聯，今日下午要在立法院發送。據現場觀察，約有千位民眾早早就排好隊等著韓國瑜現身，首位民眾更表示自己凌晨3點就來排隊；也有民眾高舉「祝福韓院長 馬上長頭髮」、「祝福馬年 馬上發大財」等標語，也有民眾看到韓國瑜開心表示，「全世界沒有像你這樣的院長」。

廣告 廣告

排隊的民眾領取春聯時也都紛紛與韓國瑜合照，甚至有多位粉絲在領完春聯後，仍待在立法院外與韓國瑜打招呼，人氣始終不減。

韓國瑜致詞時指出，很榮幸跟各位推薦立法院祕書長周萬來。開會不是一件簡單的事情，人多口雜，吵啊鬧啊，如何制定一個遊戲規則，如何有效的進行組織跟探討，如何有效的表決，都有賴一套開會的規則。周萬來是全台灣最會開會的人，他幾十年來都在立法院，是最棒最優秀的。

韓國瑜接著說，馬年即將到了，大家告別了紛紛擾擾的金蛇年；馬年象徵著的就是行動力，萬馬奔騰、一馬當先，馬到成功。馬代表了行動力，也代表了熱情，也代表了希望，所以馬年的時候他在想要怎麼樣寫馬年這樣的一個春聯，讓大家開開心心。最後想到金蛇年國內外情況紛紛擾擾，因此期待馬年能夠讓大家覺得平安，能夠覺得幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」四個字。希望馬年，大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感覺到幸福無比。

韓國瑜說，過年是整個中華文化最重要的一件大事，大家要辦年貨、要把家裡面打掃乾淨，然後把春聯貼上去。他最喜歡的春聯是「向陽門第春常在，積善人家慶有餘」，這象徵著中華文化敦厚、良善，呼籲人與人之間要善良的相處。所以積善的人家，會有餘慶。這是非常了不起的。

【看原文連結】