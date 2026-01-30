立法院組織法三讀 公費助理費納立委補助費 下屆起適用

立法院會今天(30日)挑燈夜戰三讀修正通過「立法院組織法」，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，項目包括立委辦公事務費用、公費助理工資及專業加給、資深加給等。修法也明定日出條款，自立法院第12屆立委就職日起施行。

國民黨立委陳玉珍提出「國會助理費除罪化」修法引發爭議，經與立法院國會助理工會溝通後，後來國民黨立委牛煦庭提出立法院組織法修法版本，該案於去年12月底逕付二讀，並列入30日立法院會討論事項。

立法院會處理立法院組織法修法時，多名民進黨立委輪番上陣發言，強調各界支持要提升助理待遇，但此次修法卻是掛羊頭賣狗肉，要為國會助理費除罪化，也在為某些立委脫罪，因為修法版本將公費助理相關薪資，定性為立委的補助費用，這會增加法律上對助理費的定性爭議。吳思瑤：『(原音)牛煦庭的條款是包山包海的、浮爛的，將立法院對於助理的各類補助費用，都視同於對立委個人的補助，美其名的要給助理專業加給、資深加給、甚至連文康健檢費、連在職進修撫慰金，全部都變成立法院給予立委個人的補助費用。』

不過，國民黨立委牛煦庭發言時，表示修法過程他跟立法院執行單位充分溝通，一切按照現行機制運作，立委合法申報，助理薪資由立法院撥付給助理帳戶，並沒有進入立委口袋的問題。 牛煦庭：『(原音)第2款到第8款的補助費用，由立法院代理委員給付，不就是不要變成所謂的大水庫嗎？如果不寫它就變成大水庫，大水庫你也不要，代理給付你也不要，那你到底要什麼？』

經表決，通過民眾黨團再修正動議。三讀修正的「立法院組織法第32條」，從「立法院應每年編列每一立委一定數額的助理費及其辦公事務預算」，修正為「立法院應每年以公務預算編列立委補助費用」，立委補助費用共有8款項目，包括按每一立委每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給、實施健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用、撫慰金，上述由立法院代理立委給付。此外，立委補助費用還包括每一立委辦公事務費用。

針對公費助理的專業加給、資深加給，三讀條文規定，由公費助理提供相關證明文件，經所屬立委審核後向立法院提出，其中，領有司法官考試及格證書者，每月新台幣2萬元；領有律師或會計師證書等，每月1萬5000元。

至於黨團部分，三讀條文明定，各黨團置公費助理10人至16人，由各黨團遴選，並由其推派的委員聘用之；相關費用，除公費助理工資按每一立委每年歲費6倍編列補助費用外，依前述條文規定。