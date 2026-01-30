《立法院組織法》修正案三讀通過 每位助理平均可多領5千

立法院今天三讀通過《立法院組織法》修正案。（王侑聖攝）





立法院今天（30日）審查《立法院組織法》修正案，經表決以同意票60票、不同意票48票，三讀通過修法，明定將公費助理薪資納入立委補助費用，並新增資深加給、專業加給等多項補助項目。





國民黨立委陳玉珍先前提出「助理費除罪化」修法，引發跨黨派國會助理強烈反彈；後續國民黨改推立委牛煦庭版本，該案於去年12月底逕付二讀。不過，今天審查時遭民進黨立委反對，朝野爆發表決戰，最終藍白立委挾人數優勢，三讀通過由民眾黨團提出的再修正動議。

三讀條文明定，公費助理薪資正式列為立委「補助費用」，並以每名立委年歲費5倍為補助總額。以今年公費助理每月預算47萬2760元計算，修法後將提高至54萬7600元；若以14名公費助理計算，平均每人每月可加薪約5千元。

此外，修法也增訂多項加給項目，包括資深加給、專業加給、健康檢查及文康活動費、年終工作獎金、在職進修費及撫慰金等。而助理工資以及相關加給補助，皆由立法院代理立法委員給付。

針對綠營質疑修法是為深陷詐領助理費爭議的立委「解套」，牛煦庭表示，根據行政院主計總處編印《115年度總預算編製作業手冊》中，已明確將民意代表依法聘用之助理待遇定義為補助性質。





牛煦庭說，當初行政院版的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，同樣明定各議會得編列議員助理補助費。他強調，即便制度將助理薪資列為補助費，仍有民代因詐領助理費遭調查、判刑，否認修法等同除罪。 （責任編輯：殷偵維）

