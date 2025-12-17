立法院經濟委員會赴基隆考察取供水設施 謝國樑盼中央地方攜手強化用水安全





立法院經濟委員會17日赴基隆實地考察取、供水設施，基隆市長謝國樑與經委會代理召委張嘉郡、立法委員林沛祥、廖先翔，並由經濟部常務次長賴建信、國營事業司專門委員邱萬金、台灣自來水公司董事長李嘉榮、水利署副署長黃宏莆等中央官員陪同，前往基隆河八堵抽水站取水口視察，了解基隆地區取供水系統現況與安全機制，針對後續精進作為進行現地討論。

謝國樑首先感謝林沛祥、廖先翔委員協調促成此次經濟委員會考察，讓中央跨部會能正視基隆長期面臨的用水結構問題，也感謝日前水污染事件中，中央與地方攜手合作、共同因應。謝國樑指出，市府環保局已完成蒐證並與地檢署合作，疑似行為人已遭羈押；對於中央專業單位所作的水質判定，市府予以尊重，但也期盼台水持續以更高標準把關，確保市民用水安全。

會中，謝國樑向經濟部與台水提出四項具體建議。第一，取供水設備汰換與巡檢應制度化、期程化。針對台水說明在低光環境下油膜感測器功能受限、仍需人工嗅聞的情況，謝國樑指出，人工判斷存在主觀風險，恐增加通報延誤可能，建請提出「低光環境可運作」的多參數感測與備援方案，並明確訂定設備汰換時程與巡檢頻率。

第二，落實即時預警與資訊公開機制。謝國樑表示，污染一旦達警戒門檻，應即時透過既有供水資訊平台公告，並同步通報市府與里鄰系統，確保資訊透明，讓地方能及早因應。第三，確保供水一律經淨水場處理後再供應，並優先調度翡翠水庫、新山水庫等水質相對穩定水源，同時提出跨區調配與管網備援方案，以提升整體供水韌性。第四，建請經濟部編列專案經費，強化基隆河流域治理與污染熱點整治，加速各淨水場與幹線管網更新，從源頭降低風險。

林沛祥表示，認同謝國樑市長提出優先調度翡翠水庫等穩定水源的建議，並指出在水源條件允許下，應以民眾用水安全為最優先考量，確保供水穩定、品質無虞。

謝國樑最後強調，市府立場始終一致且單純，尊重專業判斷，但同時要求程序到位、資訊透明與風險管理完善。期盼中央與地方持續並肩合作，從設備、制度到流域治理全面強化，共同守住基隆市民的用水安全。

