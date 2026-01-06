立法院總預算審查再度卡關 政院：史上首次新年度總預算未付委

立法院6日程序委員會，在野黨再度以人數優勢，繼續將明年度中央政府總預算、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財劃法》等案「暫緩列案」。行政院發言人李慧芝表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

李慧芝指出，目前已有各地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後才能撥款補助，因此呼籲各地方政府應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

另外，國防特別條例也再度遭擱置，李慧芝重申，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，必須要積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須要掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

李慧芝提到，行政院版《財政收支劃分法》至今也未排案審議，而現行新版財劃法所產生的水平分配不均問題已經浮現，譬如依照新版財劃法，台北市今年度統籌分配稅款，大幅增加新台幣400多億元，可以推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差，且垂直分配不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展。

李慧芝呼籲，盼立法院儘速審議院版財劃法，才能真正均衡台灣，讓國人受到均衡照顧。