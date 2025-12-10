立法院考察臺北榮服處 肯定服務照顧成效

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院外交及國防委員會為深入了解輔導會及所屬臺北市榮服處各項工作執行成效，今（10）日由立法委員沈伯洋一行，在輔導會副主任委員陳進廣、服務照顧處處長曹東發及就學就業處處長池玉蘭等人陪同下，實地考察臺北市榮服處業務執行現況。

考察行程首先播映榮民榮眷基金會製播的微電影「微光 · 希望」，影片中描述身為榮民的父親意外亡故後，臺東縣榮服處協助照顧其未成年女兒，每月發放遺孤認養金3千元外，女孩自己也磨練出堅強的意志，在全國中等學校運動會的角力比賽勇奪第3名，並表示將來長大有能力後，也希望能幫助和自己面對同樣困境的小朋友，讓他們可以重拾希望，啟動善的循環。

接續由臺北市榮服處處長黃信仁進行工作簡報，除說明服務照顧相關核心業務外，更具體說明退除役官兵「就學就業職訓」、「堅定榮民愛國意識」等重點工作執行；並安排體驗專為退除役官兵求職前，練習應聘技巧而設計的AI模擬面試系統。沈伯洋除肯定榮服處在促進各項就業媒合，推動產學、產訓合作的努力，並針對重點政策「安心御老平臺」、「軍民專長轉銜」等與各單位人員進行意見交流，座談會氣氛熱烈。

沈伯洋強調，軍職轉銜是國家發展的磐石，如何讓正值青壯的退除役官兵繼續發揮所長、貢獻社會，是輔導會與榮服處的重要課題，對現行運用新科技的「AI模擬面試」及開發「軍民專長轉銜」系統予以高度肯定；另有關保障高齡榮民居家安全的遠距照顧系統、安心御老平臺，及協助未成年子女自立脫貧的遺孤認養措施亦深表支持，也期待未來能持續研擬相關政策，確保每一位退伍官兵及眷屬都能擁有完善支持與資源。

陳進廣指出，軍民專長轉銜作業平台將於116年1月正式啟用，此一機制不僅讓產業端更容易理解軍職技能的可轉換性，也使官兵在退役前後能更具方向地規劃職涯發展，提升求職競爭力，縮短軍民職涯接軌的適應期。此外，配合既有就業輔導措施與AI科技工具的導入，平台將成為退除役官兵踏向新職涯的重要支點，協助其在離開軍旅後順利展開多元而穩定的就業旅程。

曹東發強調，為因應臺灣超高齡社會，輔導會近年來持續規劃「安心御老平臺」，期透過智慧科技整合現有訪視服務系統、醫療與長期照護體系，協助關懷獨居及高風險的榮民長者，實現跨機關協作，即時提供訪視、通報與支援，建立「一點生變，全面應援」的高齡友善服務網，完善榮民眷照顧工作。人力規劃方面，除積極召募榮欣志工，安排認養高風險長者外，亦將擴編社區志願服務組長員額，以因應新政策之推行所增加的人力需求。

池玉蘭表示，為協助退除役官兵順利接軌往後的職業生涯發展，輔導會建立軍民專長轉銜作業平台，透過系統化比對軍中職務專長與民間產業需求，協助退除役官兵掌握可延續之專業優勢，依個人背景推薦適合的民間職務或相關進修課程，提升其進入職場的競爭力與成功率。另外，就學就業處也特別編列預算採購「AI模擬面試」設備，今年於臺北市等6都榮服處及職訓中心試行，明年將推廣至全國19所榮服處，以鼓勵有志轉銜其他職場的退除役官兵，至榮服處練習面試，讓退役後的謀職之路更加順暢。