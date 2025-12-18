立法院至今未審明年總預算 林楚茵列舉TAPSS、生育補助等權益受影響

照片來源：林楚茵國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立委林楚茵今（18）日表示，距離2026年僅剩不久，但中央政府總預算案仍被藍白卡在立法院，至今未進入實質審查程序，恐對人民生活造成實質影響。她指出，行政院已明確說明，若總預算無法審議通過，多項新政策與攸關民生福利的預算將無法推動執行，受影響的最終將是全體人民。

林楚茵指出，若總預算持續停擺，包含通勤族、年輕家庭、醫療照護與公共建設等多項政策恐全面延宕。她列舉多項尚待預算支持的重要計畫，包括TPASS通勤月票預算75億元、生育給付每胎補助10萬元所需42億元、「健康台灣」計畫70億元、校舍補助與排水污水系統改善6億元、系統性治水147億元，以及AI新十大建設超過100億元。

林楚茵表示，預算若無法審查，通勤族無法等到月票補助，年輕家庭也無法獲得生育支持，健康醫療、社會照顧與公共建設將全面停滯。她強調，預算卡關一天，新政策就停擺一天，最終承擔代價的不是政黨，而是台灣人民

此外，行政院長卓榮泰近日接受專訪時也表示，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，明年度新興與新增計畫有高達2千億元受影響，恐無法推動。他認為，在野黨想要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進，若沒有爭議法案，行政院會有更多量能規劃公平分配的政策。

