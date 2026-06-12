立法院藍白通過「高虹安條款」 綠竹市戰將莊競程批「因人設事」：幫她官司解套

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在野黨推動修法，使被判緩刑或易服社會勞役的罪犯得以參選公職，遭質疑是替涉案的新竹市長高虹安解套。（圖片來源／高虹安粉專）

藍白在野黨推動選罷法第二十六條修法，使被判緩刑或易服社會勞役的罪犯得以參選公職，遭質疑是替因誣告案被判刑六個月的新竹市長高虹安解套，立法院本（12）日在藍白人數優勢下三讀通過修法。

對此，民進黨新竹市長參選人莊競程批評「因人設事」，並指高虹安因為對司法判決沒有把握，才會急著把手伸進立法院，透過藍白聯手修法，為自己的官司尋找解套空間。

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范雲遺憾：開一個量身打造的特權後門

對於藍白聯手以56票比49票通過「高虹安條款」，民進黨立委范雲表示，距離年底選舉只剩不到半年的時間，在這樣的關鍵時刻，藍白強推沒有共識的修法，「說不是為了高虹安一人？大家相信嗎？ 」

范雲指出，昨天協商時她已明確提出，如果民眾黨願意在條文寫明，9月4日公布施行（年底選舉登記最後一天），社會就相信不是為了高虹安；結果今天民眾黨仍執迷不悟，硬要強推。

「口口聲聲說有法理基礎，但修法動機其心可議，非常遺憾」，范雲強調：「參選資格是否修改，都可以好好討論。但現在距選舉只剩不到半年，高虹安目前的判決剛好又符合易服社會勞動的資格，民眾黨急著修法，動機啟人疑竇，不能為了一個特定人，修一個特定條文，開一個量身打造的特權後門。」

莊競程批「因人設事」：高虹安對自己判決沒把握

民進黨新竹市長參選人莊競程坦言，這樣的修法方式，就是在「因人設事」，因為大家心裡都很清楚，現在全台灣最迫切需要這項修法結果的人是誰？答案只有一個，就是高虹安。

莊競程說，如果高虹安真的相信自己的清白、相信自己最終會在司法程序中獲得有利結果，那根本沒有必要急著推動這樣的修法；正因為她對司法判決沒有把握，才會急著把手伸進立法院，透過藍白聯手修法，為自己的官司尋找解套空間。

莊競程強調，立法院修法應該是為了公共利益，而不是為了特定個人的政治需求量身打造；當法律開始因為某個人、某個案件而被修改，這不只是立法失去公平性，更是在破壞人民對司法獨立的信任。

莊競程感嘆：「為什麼藍白即使破壞法治、破壞民主也要全力護航高虹安？理由很簡單，就是要幫助高虹安市長連任，而且他們有恃無恐...」

執法機關反對：害檢察官陷入政治漩渦

對於本次修法，司法院刑事廳說明，即使法院判決宣告可易服社會勞動，但執行時是由檢察官判定，屬於檢察官裁量權，因此檢察官未必會採取易刑處分。

法務部也表示，能否易服社會勞動乃至於當事人能否參選，仍是執行檢察官決定，這將讓執行檢察官陷入政治漩渦中；同時，對當事人來說，能否參選也繫於執行檢察官的決定，這對參選人也不盡公平。

內政部也表示反對，因為易服社會勞動僅是有期徒刑之替代手段，如未執行完畢，就視為有期徒刑未執行完畢，若將其列入但書允許當事人登記為參選人，不盡合理、有待商榷。

行政院會否「不副署」，將牽動竹市選情

由於執政黨及政府相關單位均表態反對，且社會上也多所質疑，因此政壇盛傳，對於立法院三讀通過本次修法，行政院不排除以「不副署」的方式反制，屆時高虹安的誣告罪若三審定讞，她仍將失去參選新竹市長資格。

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