立法院藍黨團幹部無人競爭 傅崐萁續任總召

在沒有競爭對手的情況下，傅崐萁可望續任黨團總召，許宇甄則將出任新一屆首席副書記長。（傅崐萁提供／張睿廷台北傳真）

國民黨立法院黨團日前召開黨團大會，拍板調整內部制度，刪除總召不得連任的限制規定。隨後啟動新一屆總召與首席副書記長選舉作業，相關登記於今日截止，結果總召僅現任總召傅崐萁完成登記，首席副書記長則只有立委許宇甄報名，呈現同額競選局面，依規定登記即形同當選。

黨團12月28日已發出通知，公告第11屆第3任總召及第5會期首席副書記長的選舉規定，預定於115年1月2日進行投票。黨團並已先行通過決議，解除總召連選連任一次的制度限制，為人事布局鋪路。

廣告 廣告

依現行時程，傅崐萁任期將於明年1月31日屆滿，書記長羅智強任期同樣在明年1月31日結束，新會期書記長一職將由現任首席副書記長林沛祥接任。新任總召與首席副書記長的登記作業自12月29日至31日中午12時止，完成登記後隨即抽籤，並於115年1月2日中午12時進行投票。

羅智強今日中午在場見證下宣布，至登記截止為止，參選總召者僅傅崐萁一人，參選首席副書記長者僅許宇甄一人。另外，在沒有競爭對手的情況下，傅崐萁可望續任黨團總召，許宇甄則將出任新一屆首席副書記長。

【看原文連結】