即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

立法院今（30）日通過《黨產條例》修法，綠營質疑解套救國團；各政黨代表在三讀後發言，因綠委沈伯洋指出「請問現在允許任何一個社團辦立法院辦活動，就取得立法院的地嗎？這就是不當黨產，侵占國家的財產」，而藍委游顥則發表意見時則說想到太陽花學運，使得民進黨立委相當不滿，現場更有藍委王鴻薇與其他綠委發生口角爭執，讓主持會議的立法院長韓國瑜喊時間暫停，等到一段時間後游顥才再度發言。

游顥等人提案修《黨產條例》，爾後該法已經三讀通過，游顥上台發言，因談到上一位沈伯洋發言談到「請問現在允許任何一個社團辦立法院辦活動，就取得立法院的地嗎？這就是不當黨產，侵占國家的財產」，就直接稱想到太陽花學運。

此話一出讓民進黨立委相當不滿，開始大罵對方，而韓國瑜則要求時間暫停，可是紛爭沒有結束，現場還發生綠委和王鴻薇互嗆，也讓游顥喊「不要對王鴻薇委員，動手動腳」，林楚茵更上前和游顥吵架；持續一段時間後，游顥才再度發言。





原文出處：快新聞／立法院衝突！游顥黨產條例修法通過喊1句 綠委氣炸火爆畫面曝

