立法院要有紀念品店了！洪孟楷曝韓國瑜訪日小故事

立法院預計於今年上半年正式設置國會紀念品中心，此舉是參考國外國會禮品店的營運模式，期望能藉此強化國會形象。國民黨立委洪孟楷透露，這項構想源於去年9月他陪同立法院長韓國瑜出訪日本時的經驗，當時韓國瑜對日本國會紀念品中心印象深刻，認為透過這類設施的設立，能夠讓參訪者對國會產生更深厚的歸屬感。

立法院長韓國瑜曾率團訪問日本國會。（圖／洪孟楷臉書）

洪孟楷表示，去年9月隨同韓國瑜進行首次正式國會外交出訪日本期間，參訪了日本參眾議院，並受邀前往當地的國會紀念品中心停留參觀。當時同行的朝野立委們，各自挑選了心中認為最具象徵意義的紀念小物，有人打算帶回收藏，也有人計畫帶回選區贈送給鄉親分享，現場氣氛相當熱絡。

韓國瑜特別挑選了一條印有日本國會外觀的毛巾贈送給每位團員。（圖／洪孟楷臉書）

在參訪行程中，韓國瑜特別挑選了一款印有日本國會建築外觀的毛巾，作為贈送給每一位隨團成員的禮物。洪孟楷轉述當時韓國瑜的談話內容，韓指出國會是國家最高的民意殿堂，象徵著全體國民，從一條毛巾的設計細節，就能充分感受到日本整體社會對於國會所賦予的重視與責任，並認為國會紀念品中心能有效讓參訪者產生歸屬感。

洪孟楷進一步指出，身處外國國會時，深刻體會到制度的莊嚴性及歷史的厚重感，也讓自己身為中央民意代表所承載的責任更加清晰。他觀察到在第十一屆立法委員任內，越來越多朝野立委開始在西裝外套上佩戴「國會議員胸章」，這在日本已是日常常態。韓國瑜近期也請立院同仁設計仿真紀念款胸章，作為致贈來訪外賓的小禮物，收到禮物的外賓皆深受感動。

針對立法院即將設立的紀念品中心，洪孟楷強調，這不僅僅是一個販售商品的場所，更具有傳遞價值的深層意義。他認為，透過這樣的規劃，能讓每一位造訪立法院的國人，帶走一份屬於「中華民國國會」的記憶與認同感。這項設施不分黨派與朝野，旨在讓國會的角色定位更加清晰，並讓人民的歸屬感更為具體，這也是中華民國國會跟進美國、日本等民主國家，邁出的重要一步。

