立法院跟行政院已「卡死」！黃暐瀚看朝野僵局：暫時無解

藍白在立法院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，又聯手停砍年金，傳府院高層定調將以「不副署、不公布」處理。媒體人黃暐瀚今（15）日說，立院跟政院已經「卡死」，他認為朝野僵局暫時無解。

黃暐瀚以「政院不副署 綠營籲倒閣」為題發文表示，再修版財劃法，政院表示「窒礙難行」，因為超過舉債上限，明顯違法。兩院扞格、憲政爭議，可送「憲法法庭」釋憲，而憲法法庭在新版憲訴法修正之後，必須有十人出席、九人評議，眼下大法官只剩八位，憲法法庭形同無法開會。所以行政院做出史上唯二的決定，「不副署」財劃法。

黃暐瀚提到，根據憲法37條：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」，所以，政院如果不副署立院三讀通過的法律，總統也就沒有後續公布法律的的問題。

黃暐瀚強調，結論就是，立院跟政院已經「卡死」，要嘛總統撤換閣揆，要嘛立院提出倒閣，倒閣之後總統可以解散國會，113席立委「全部重選」，取得「新民意」，看看到底誰才是多數？

黃暐瀚也說，「不過，倒閣只能換閣揆，換不了總統，儘管綠營呼籲倒閣，但在野黨立委顯然不會提倒閣，立院、政院的僵局，暫時無解」。

