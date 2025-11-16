立法院跨黨派組團拓展國會外交 江啟臣：深化台美巴關係
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
為拓展台灣在國際社會能見度與外交空間，立法院近年積極推動「國會外交」，立法院副院長江啟臣今（16）日上午代表立法院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭，推動國會外交並加強僑務交流。江啟臣表示，此行將深化台美與台巴關係、強化國際支持，並回應友邦國會的正式邀請。
巴拉圭作為台灣在南美洲唯一的邦交國，其立場與邦誼備受重視。江啟臣透露，巴拉圭等候一年，今日終代表立法院長韓國瑜率跨黨派議員回訪，深具意義，他特別感謝巴拉圭國會參、眾議院的正式邀請。
江啟臣強調，台灣與巴拉圭邦誼逾68年，巴國在多邊場合長期支持臺灣，是我國南美洲最堅定盟友，此次跨黨派代表團訪問將進一步鞏固雙邊友誼，期間將與國會領袖及政要會晤，並視察雙邊在教育、醫療、農業等領域的合作成果，並提升立法院國會外交的實質效益，持續強化台灣與理念相近國家的合作關係。
江啟臣強調，國會外交具備跨黨派、彈性高與多元連結等特性，是台灣在國際上提升能見度的重要管道。他指出，透過此行可直接向友邦及友好國家傳達台灣的立場與需求，並讓世界看見台灣願意積極參與國際事務的態度。
此次訪團成員包含民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴、吳沛憶；國民黨立委呂玉玲、黃健豪、洪孟楷及民眾黨立委張啓楷啟。訪團另將赴美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會活動，並拜會聯邦及地方政要，與台商及產業代表交流，關注台美合作與經貿議題。
照片來源：江啟臣辦公室提供
中國製「生成式AI語言模型」恐洩個資 國安局警示DeepSeek等5款藏風險
