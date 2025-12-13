立法院通過停砍年金修法 賴清德盼送出前朝野能夠三思

賴清德總統出席宏道獎頒獎典禮會前被問到國民黨立法院國民黨團挾人數優勢強行三讀通過反年改修法。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席活動，被問到昨天立法院昨天通過公教年金改革是否走回頭路？賴清德表示，希望這個反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考、為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

賴清德說，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。

他指出，蔡英文前總統是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路，我是希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

