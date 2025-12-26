立法院通過停砍年金案 行政院表態「副署但不執行」：將聲請釋憲

針對反年改案，行政院發言人李慧芝今天（26日）表示，等總統府咨文送達之後，行政院會副署、讓其生效，但也會即刻釋憲。（圖／翻攝行政院YouTube直播）

立法院日前三讀通過停砍年金案，各界關注行政院是否副署。行政院發言人李慧芝今天（26日）表示，等總統府咨文送達之後，行政院會副署、讓其生效，但也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，以維護憲政尊嚴。

行政院先前拒絕副署《財劃法》，引發在野黨抗議。藍白將行政院長卓榮泰移請監察院彈劾，今天也在立法院院會中通過針對總統賴清德的彈劾案。

李慧芝在行政院院會後記者會上表示，立法院通過反年改案，今天是總統公告的最後期限，雖然反年改修法違憲，也違反憲法體制中權力分立的原則，更違反國會中充分討論的原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，等總統府咨文送達之後，行政院會履行義務和責任，會副署讓其生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，以維護憲政尊嚴。

李慧芝轉述，卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、銷毀國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法、難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權。

李慧芝也說，但卓榮泰認為，未來不期待都這樣做，因為如果有正常國會，不會一直侵害國家安全與財政，憲法法庭功能是存在的，就不需要不副署。



