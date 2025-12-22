立法院通過「余家昶入忠烈祠」臨時提案 內政部：尊重家屬意願

民眾低頭悼念英雄余家昶。

57歲英雄余家昶捨命阻止張文隨機殺人，台北市長蔣萬安提出向中央申請褒揚令，讓余入祀忠烈祠，今（22日）早立法院內政委員會通過臨時提案，內政部長劉世芳回應，會在尊重家屬意願下予以協助，並依程序由原籍地方政府提報辦理。

針對余家昶義行，除北捷提供500萬元補償金、市府給予最高600萬元撫恤金外，蔣萬安提出協助向中央申請褒揚令、入祀忠烈祠，並預計在北捷站內設置紀念碑。

余家昶入忠烈祠？劉世芳讚：非常好提議

今早劉世芳回應「蔣萬安市長提議非常好」，不過目前尚未接獲申請，若按上次處理「鏟子超人」程序，可能要與桃園市政府商量。

廣告 廣告

今立法院內政委員會邀請內政部、衛福部等部會首長就隨機攻擊案進行「社會治安維護之檢討與精進」，國民黨立委黃建賓等5人今提出臨時有關余家昶入忠烈祠提案，會中經朝野立委通過。

劉世芳：尊重家屬意願下協助

提案中提及，依據我國褒揚條例規定，倘冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故之林鴻森先生，並入祀桃園忠烈祠。

而12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟其不幸因傷重不治，為感念其義行，原提案要求內政部依相關法令褒揚，並將其入祀忠烈祠，表彰其見義勇為精神。

以他為榮 余母希望兒子進忠烈祠

劉世芳今在質詢台上也回應，她答詢時特別提到，家屬意願也非常重要，建議改成為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下，予以協助，依褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。

另，余家昶高齡80歲母親，得知愛子英勇殞命後痛哭失聲，心痛說道以兒子為榮，但身為母親心很痛，兒子就這樣沒了，希望兒子可以進忠烈祠。

更多鏡週刊報導

北車英雄余家昶肉身擋刀亡 80歲母心痛淚崩：我以他為榮

騎士遇張文割喉無辜喪命 胞姊親筆卡片「希望替你擋這一切」網淚崩

快訊／北捷收民眾預告「下午引爆炸彈」 台鐵共構車站緊急戒備