立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，引人關注。台北市長副市長李四川今受訪笑說，不曉得為什麼會變成「李四川條款」？直轄市有3位副市長「不是壞事啊」。
放寬直轄市副市長人數限制，因引發外界對於李四川是否投入新北市長選戰的討論 被稱「李四川條款」，至於台北市蔣萬安「分手」新壽、何時「放手」李四川？李四川上午受訪也說，其實時間還很久，「但如果黨一定要我承擔，我不排斥」。
立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第3位副市長的規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行
李四川指出，其實台北市人口從250多萬，降為245萬餘人，這些人口大多搬到新北或桃園市去，新北市原本403 萬，增加為406萬，但白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口來算，其實不合理，應該是用白天的活動人口，比較精確。
李四川也說，其實像上次台南市的風災嚴重，但副市長只有2位，如果多一位學工程的副市長去解決問題，也沒有壞處。他說，像六都之外，彰化縣的幅員廣大，但只有1位副縣市，光跑活動就跑不完。
台北市何時讓李四川走？也引發藍營關注，國民黨北市議員曾獻瑩笑說，其實「越慢放越好」先讓李四川把輝達搞定，輝達搞定之後，就祝福李四川，希望李四川「高票當選新北市長」。
曾獻瑩也說，李四川在輝達進駐台北市上，功不可沒，一方面發揮工程專業，一方面在當中協調談判，帶著這樣的政績進入新北市長的選戰當中，相信新北市民會非常期待。
