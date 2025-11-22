立法院通過「李四川條款」 綠委批國民黨「因人設事」
立法院會21日三讀通過《地方制度法》，只要是直轄市，固定配3位副市長，不受人口數限制，被外界稱為「李四川條款」。將參選新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧今（22）日對此表示，《地方制度法》本來因為人口狀況而設有規定，現在台北市的人口變少了，符合規定的狀況下，也應該作調整，但國民黨卻因人設事，再次調整地制法的規定，這並不是好的做法。
蘇巧慧說，作為立法委員，在國會10年，一直認為在立法院通過的法案，既然是要適用全國，就應該是要長治久安，讓國家能夠穩定前進，而不要因人設事、因地設事。大家可以看到昨天通過的種種法案，像是傅崐萁版的財劃法，不但有出錯，而且把新北市的狀況從過去的六都最低，現在變成了全國人均最低，這就是非常惡劣的例子。
