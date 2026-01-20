立法院邀說明彈劾案總統府回應了 賴清德確定不出席

立法院將21日及22日召開全院委員會審查會，並將邀請總統賴清德就彈劾案進行說明。不過，總統府今（20日）下午已回覆立法院，並告知總統不予列席。

賴清德。（圖／中天新聞）

立法院13日召開程序委員會，針對賴清德彈劾案，國民黨團在程委會提案於21日與22日召開該會期第3次全院委員會，以審查會模式處理。儘管民進黨團表達反對立場，但在藍白聯手支持下，以10比8的表決結果通過提案。

根據彈劾案相關事務及時程表，21日與22日的全院委員會將邀請賴清德列席進行第一次說明。會議順序安排為先由提案領銜人傅崐萁、黃國昌各10分鐘說明彈劾意旨，接著由賴清德說明15分鐘。隨後由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問方式。若賴清德未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人發言10分鐘。

立法院舉辦彈劾總統案公聽會。（圖／中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》報導，總統府今天回函給立院，告知總統不予列席。

