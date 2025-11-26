立法院醫療法修正推動匿名鑑定 律界痛批將法庭推入「黑箱」 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

針對立法院林淑芬委員等人提出《醫療法》第100條之1修正草案，擬允許醫事審議委員會在受司法機關委託鑑定時，以「委員會名義」具名，規避《刑事訴訟法》第208條第2項的鑑定人具名義務，全國律師聯合會及台北律師公會今（26）日齊發聲明，痛批此舉將法庭推入「黑箱」，嚴重侵害司法公信與人民權益。

全律會表示，鑑定意見必須具有專業性、透明性與可檢驗性，方能協助法院發現真實。現行《刑事訴訟法》第206條第3項要求鑑定報告揭示鑑定人之專業能力，第208條第2項亦明定鑑定人必須具名，目的均在確保執行者的專業資格、排除利益衝突風險、並讓實施鑑定人能在公開法庭上接受檢辯雙方之交互詰問。

然而，本次修法允許「醫事審議委員會」以模糊的委員會名義，全面掩蓋鑑定實施者身分，使鑑定報告變成無從檢驗的匿名文件。未來不論是醫療糾紛、精神鑑定或量刑調查，只要實施鑑定者匿名，當事人皆將失去確認實施鑑定人專業適格、利益衝突與方法正確性的權利，嚴重侵害憲法第16條保障之訴訟權與對質詰問權，使刑事程序陷入不可檢驗的「黑箱」。

其次，刑事訴訟法是刑事訴訟程序的根本大法，本應確保所有鑑定均公開、透明、可受檢驗性，此一程序公開、透明之保障本不可由一般行政法規任意剝奪。林淑芬等委員提出此次修法，由立法院衛環委員會審查，繞過司法法制委員會的司法專業委員意見，也未徵詢司法院對於鑑定制度之整體影響，強力以行政法規之名架空刑事訴訟法，讓醫事審議委員會成為無須於鑑定報告具名的特殊單位，不僅破天荒給予醫事審議委員會特殊待遇，未來更可預見會造成鑑定權責不明、鑑定品質因無須具名而不可控、更無法排除外部壓力影響的「免責黑箱」制度。

全律會強調，更重要的是，匿名鑑定剝奪被告防禦權，同時也讓告訴人與被害人對於認為無醫療疏失的鑑定報告，無從檢討、追究鑑定品質，更有害於發現真實。此制度將影響所有與醫療鑑定相關案件之公正性，直接損害民眾權益。

北律表示，交互詰問乃刑事訴訟中用以發現真實的核心機制，為檢辯雙方就鑑定結果進行「外部監督」所不可或缺之手段。草案說明雖稱「醫事鑑定過程係經專家集體討論形成意見，非個人獨斷」，然此僅為鑑定報告機關的內部自我形式要求，仍欠缺外部監督機制之檢驗。適格之鑑定專家雖具專業性，然而所有專業皆應可受外部檢驗，鑑定專家到庭接受檢辯雙方之交互詰問，為報告內容建立可信性基礎，此絕非其他程序可隨意替代，亦非機關內部自我形成要求所可比擬。

北律強調，鑑定新制於民國112年底始三讀通過，可理解醫事背景之鑑定專家，因不熟悉刑事訴訟法庭互動，故而產生排斥之情。然交互詰問制度有其存在價值，鑑定專家到庭接受詰問，並非遭受不當質疑，而係協助法庭實務工作者正確理解鑑定報告之內容，進行跨領域的溝通交流，讓鑑定報告能於法庭中被妥適理解、弭平誤會進而貼近真實。鑑定專家亦可透過法庭活動更加理解司法人員之疑問，將該經驗適用於未來鑑定報告中，以完善我國醫事鑑定制度。

兩會嚴正呼籲林淑芬等提案委員應立即撤回《醫療法》第100條之一修正草案，避免匿名鑑定破壞司法公開、公正原則，維護我國刑事鑑定制度之健全，確保人民的訴訟權利與司法公信力不受侵害。

