立法院重大人事異動 29人調動職務
立法院今（27）日公布最新一波人事異動，共有29人。
人事異動完整名單如下：
立法院顧問高百祥，兼議事處處長。
立法院參事鄭雪梅。
內政委員會主任秘書翁栢萱。
內政委員會專門委員陳錫欽。
教育及文化委員會主任秘書陳杏枝。
司法及法制委員會專門委員黃良瑩。
國會圖書館編篡王珮瑛。
經濟委員會編審葉蘭。
公報處科長黃建福。
總務處科員陳栢蓉。
公報處副處長林桂美。
社會福利及衛生委員會秘書江建逸。
內政委員會秘書吳淑青。
交通委員會秘書蔡明汝。
預算中心研究員陳如慧。
預算中心研究員廖來第。
預算中心副研究員陳果廷。
預算中心副研究員黃芝穎。
社會福利及衛生委員會編審王鴻儀。
國會圖書館編審李伶。
公報處編審張瑞斌。
秘書處科長蔡峯億。
議事處科長柯乃瑋。
總務處科長黃士旗。
中南部服務中心科長陳韋彤。
秘書處編譯吳長霖。
議事處專員林志穎。
總務處專員林士凱。
中南部服務中心專員潘柔安。
