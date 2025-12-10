立法院長變韓國歐巴？韓國瑜忙做「1事」 震撼畫面曝光

政治中心／劉宇鈞報導

立法院長韓國瑜近日宣布，將推出2026的《典亮祝福，歲月同行》桌曆，每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡。韓國瑜今（10）日在臉書上貼出他正在親簽小卡的照片，同時向韓粉喊話「希望能被大家收藏起來」。

韓國瑜4日說，他想把滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸，他將親筆簽100張小卡，放在桌曆內隨機送出。

韓國瑜親筆簽100張小卡，將放在桌曆內隨機送出。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜也說，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴」。該桌曆從12月3日開始預購，12月17日全面發行。

韓國瑜今日貼出正在簽小卡的照片，他表示，「簽名時間開始，一張一張慢慢簽，會隨機放進商品裡，希望能被大家收藏起來，祝大家有美好的一天」。

