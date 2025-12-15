立法院長需調和鼎鼐卻拒絕「國政茶敘」？陳柏惟「一句話」重批韓國瑜！

論壇中心／綜合報導

總統賴清德邀請院際國政茶敘，唯獨立法院院長韓國瑜婉拒出席，今（15）日上午總統依照規劃在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。不過原先提出茶敘想法的是韓國瑜本人，但後來卻以立法院是合議機關為由拒絕出席，這也讓立院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上批「韓國瑜一點用處都沒有」！

陳柏惟表示，這種國政茶會就是總統邀三院來了解看看有什麼地方可以解決的，看是哪一個法案想要過，不管是檯面上或私底下的，主要是要解決問題，但韓國瑜卻缺席，「韓國瑜有沒有缺席對這個國家有沒有影響？韓國瑜不存在對這個國家都沒有影響，這才是問題」，陳柏惟也舉例如果今天是戰爭狀態，台中的軍隊叫不出去，總統找台中的指揮官來了解狀況，結果指揮官婉拒，那還要打仗嗎？說白一點，韓國瑜根本一點作用都沒有，立法院跟行政院有矛盾，立法院長不去跟行政院長解決那誰來解決？

廣告 廣告

憲政陷入僵局，就連前立法院長王金平都認為茶敘應該出席，只要不做成決議就好，但韓院長選擇缺席，行政院下午召開記者會也宣布決定不副署《財劃法》修法，強調過去窮盡各種方式希望朝野和諧，但令人遺憾的是院長韓國瑜無視《憲法》，今天公然拒絕總統的邀請，「再一次關閉了討論的大門，關閉了協商合作、往前走的這條道路」。

原文出處：憲政陷僵局仍拒絕「國政茶敘」？陳柏惟批：韓國瑜一點用處都沒有！

更多民視新聞報導

韓國瑜沒來！「國政茶敘」如期進行 賴總統重申合憲、院際溝通

國政茶敘「獨缺韓國瑜」！民進黨團無奈：什麼國家大政才願意參與？

確定不副署財劃法！談韓國瑜不克出席國政茶敘 卓榮泰批：無視憲法

