立法院霧峰民主議政園區迎金馬 「迎春囍市」熱鬧開張





立法院中南部服務中心7日於民主議政園區(原省議會)舉辦馬年新春揮毫活動，首度以「迎春囍市」為園區迎春活動主軸，結合書法藝術、茶文化與市集體驗，立法院副院長江啟臣、立法委員顏寬恒、臺中市議員林碧秀也到現場發放春聯，與民眾熱情互動。

今年新春揮毫活動邁入第10年，立法院中南部服務中心特別籌畫以「十茶十墨」為主題，攜手南投縣鹿谷生活茶會規劃10席特色茶席，民眾憑體驗券即可自由入席品茗，品嚐10種代表臺灣茶不同樣貌的茶席。同時，邀集書法名師林榮森和曾士全等10位書法家現場揮毫，限量書寫200幅春聯免費贈送，傳遞新春祝福。

立法院副院長江啟臣、立法委員顏寬恒、臺中市議員林碧秀親臨活動現場，江啟臣並親自與書法名家一同開筆，揮毫寫下「立法院 迎春囍市 好事發生」，象徵新的一年好運奔馳、幸福啟程。

江啟臣表示，立法院民主議政園區過去為臺灣省議會所在地，是臺灣民主政治發展重要基地，立法院持續整合資源積極維護並活化這片屬於世代共同記憶的歷史場域。江啟臣強調，希望大家能多多利用園區，讓這個園區成為市民生活休閒、文化交流的重要基地。開幕式後，他也現場親手致贈限定版聯名春聯給在場民眾，民眾開心索要簽名及合影，氣氛熱絡、年味十足。

活動也結合知名藝術家洪易老師的大型公共藝術作品「猴交心」，規劃拍照打卡上傳社群平臺進行活動集章遊戲，也透過作品象徵人與人之間彼此交心、彼此間傳遞溫暖的寓意，分享給親朋好友，讓交流帶來好事與好緣分。

此外，現場還安排免費品酒、絹印體驗；霧峰區農會也提供馬吉紅包袋、走讀導覽原省議會議事堂送限量福氣米袋及議蘆會館優惠券等多項活動，讓民眾有玩、有逛、有拿，輕鬆選購年節好物，在歡樂與文化交織中迎接嶄新的一年。

