立法院預算會期「一字未審」 創下中華民國史上首例

立法院30日迎來本會期最後一日，國民黨、民眾黨主導法案清倉，包含被稱為中天條款的《衛星廣電法》修正、替救國團等解套的《不當黨產條例》修正等順利三讀。然而中央政府總預算、行政院版國防特別條例遭10度封殺，連審都沒得審，創下中華民國史上首次立法院預算會期但總預算「一字未審」的弔詭狀況。對此，立法院長韓國瑜表示，身為議長之職責，呼籲朝野為國家發展，應以對話取代對抗，溝通化解歧見，為全國人民福祉努力。

立法院會。（圖／中天新聞）

依據過去國會審議狀況，中央政府總預算鮮少在農曆過年前審議完畢，但卡在程序委員會「一字未審」的狀況卻是史上首見。藍白立委拒絕審議總預算，並指出中央政府總預算未編列國會三讀通過的軍人加薪等，是違法違憲總預算，因此拒絕審議。

國軍去年4月通過增加戰鬥加給和志願役加給增加新制，加薪約1萬5千元，但在野黨提出加碼「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院表決通過。由於「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，有違憲之虞，行政院編列預算時並未將此筆預算編入。

今年度中央總預算案持續卡關，影響到各部會的計畫執行，包含地方預算也受影響。桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化等工程、台鐵行車安全補貼及擴大國旅及國際來台旅客市場計畫，各地方政府也叫苦連天。另外也影響TPASS、生育補助等新興預算，引起相當程度民怨。

因引起民怨，藍白兩黨挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算先行審查，第一波共38項、金額約718億元。但該案目前尚未過協商冷凍期1個月，因此只能等下會期再進行處理。且因為該案並非三讀案也非法律案，僅具「建議性質」，政治宣示意義大於實質意義，僵局依舊未解。

根據立法院計算中心整理的「115年度總預算案實際影響比率狀況表」顯示，此次受影響的項目涵蓋外交部、運動部、環境部、數位發展部、僑務委員會，以及災害準備金、第二預備金等。115年度新興計畫之影響數1，017億元，延續性計畫較114年度增加數1，805億元、預備金及災害準備金170億元，合共2，992億元，占115年度歲出預算3兆0，350億元之9.86%。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

扣除本次新興計畫同意先行動支案718億元，影響數減為2，274億元，占7.5%。意即115年度總預算案歲出可先行動支金額由2兆7，358億元增加為2兆8，076億元，占92.5%。

