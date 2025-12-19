立法院「無空窗期」！在野聯手表決通過延會至1月31日

立法院議場。（本報資料照片）

民眾黨團11月14日在立法院會提案延會至明年1月底，無縫接軌本屆立院第5會期，院會逕付二讀並交付協商，民眾黨團總召黃國昌昨召集協商無共識。今日立法院會進行處理，最終朝野皆無異議，第11屆第4會期確定延長至1月31日。

民眾黨團日前提案，有鑑於我國憲法第68條規定，立法院法定會期應至114年12月31日止，然115年度中央政府總預算案至今仍陷於朝野僵局，致無法付委進行實質審查，追究原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立之原則所致，行政院竟未依法編列經本院三讀通過之《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》之相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，漠視行政院應遵循之法定義務，已嚴重侵蝕法治國之法治根基。行政院更濫權宣稱該二法有違憲疑慮，以聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕，悍然踐踏軍警消之尊嚴與合法權益，台灣民眾黨立法院黨團於114年10月7日針對115年度中央政府總預算案提出復議案。

截至114年11月13日為止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。有鑑於115年度中央政府總預算案仍尚待立法院審查，為落實對人民承諾與立法院職權，不因時間緊迫而為草率審查，更要積極捍衛軍警消人員及全體國民之各項權利及福祉，重建預算誠信與憲政秩序，因此提案建請院會作成決議：「本（第4）會期延會至115年1月31日止。」是否有當？

昨日協商時朝野沒有共識，民進黨指控，立法院會議中，立法委員有不被逮捕特權，不曉得立法院有哪些委員，擔心萬一不在立法院開會會期，將面臨司法偵辦遭到逮捕可能，因此要把「保護傘」撐好撐滿？

今日院會表決，最終藍白聯手以59票勝過民進黨49票，因此本會期確定延長至1月31日。

