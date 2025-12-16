立法院一紙函文「助理費屬補助性質」為高虹安脫罪？吳思瑤酸「藍白合最高境界」：立法干預司法沒在演

新竹市長高虹安詐領助理費一案在二審翻盤，高等法院宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判6個月可易科罰金，理由之一為「立法院函覆認為助理費屬於立委補助費性質」。綠委吳思瑤今（16）日大酸「厲害了，立法院！藍白合最高境界」，並說這可證明高虹安確實將助理費私用，只不過立院幫忙背書沒問題，所以就無罪了。

高虹安案經上訴，台灣高等法院今日宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判6個月可易科罰金，高院合議庭公布兩大判決理由。

合議庭指出，首先，經立院函覆提供「立法委員薪資發放明細表」、「立法委員加班費發放明細表」及審酌立法院組織法第32條立法沿革，顯示助理費相關規定的立法目的及預算編列性質，應屬「實質補助，彈性勻用」。

合議庭並說，該預算編列在「委員問政業務」項下；助理酬金及加班費的本質，屬於立法委員補助費性質，最初是直接撥入立法帳戶，由立委以雇主身分統籌管理，後來因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定的助理個別帳戶；中央主計主管機關歷來將「助理待遇」納為「民意代表待遇」其中的「立委聘用助理待遇」補助。

此外，立法院函覆認為編列立委公費助理經費，是補助立委問政需要所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質，亦採信高虹安辯稱首次擔任立委，公費助理制度缺乏明確規範，採取黃惠玟過往擔任立委助理沿用其他立委辦公室作法，及高等人均稱無詐取財物的犯意。

合議庭也採信高虹安主張的「大水庫理論」，認為檢察官起訴認定高虹安共詐得46萬30元，但應扣除黃惠玟3人實際應得的加班費（含勞、健保費），即北院認定不法金額共11萬6514元，另高虹安尚支付所聘公費助理李忠庭人民幣2萬1000元（當時約合台幣9至10萬）及私聘助理蔡維庭6萬元，已經超出高虹安所得支配的11萬6514元，高並無犯罪所得或犯意。

對此，吳思瑤今日受訪直言「厲害了，立法院！」立法院最大一紙函文為高虹安脫罪，干預司法完全沒在演的。

「立法院說助理費本來就是立委個人的，所以高虹安沒有貪污問題，司法院就聽信了，就照辦了」，吳思瑤大酸，這可以證明一件事，高虹安確實把助理費拿來私用，只不過立院幫忙背書這樣沒問題，所以就無罪了，真是「藍白合最高境界！」

（圖片來源：三立新聞）

